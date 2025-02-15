Укусив за палець і отримав рік пробаційного нагляду: суд виніс вирок жителю Вознесенська

Обвинувачений визнав свою провину

У Вознесенську Миколаївської області суд виніс вирок чоловікові, який у ході конфлікту наніс співмешканцю матері удар кулаком, а потім укусив його за палець. За рішенням суду він отримав рік пробаційного нагляду.

Про це йдеться у вироку суду у Єдиному реєстрі судових рішень. Інцидент стався 31 липня 2024 року у дворі приватного будинку, де обвинувачений проживав разом із матір’ю та її співмешканцем.

Під час сварки чоловік вдарив потерпілого в обличчя, а потім вкусив його за п’ятий палець лівої руки. У результаті у постраждалого зафіксували легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.

Обвинувачений у суді визнав свою вину, але відмовився давати пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Потерпілий пояснив, що конфлікт між ними більше не повторювався і попросив суд не карати винного надто суворо.

Суд кваліфікував дії чоловіка за ч. 2 ст. 125 КК України – умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я. Враховуючи його каяття як пом’якшувальну обставину, але також беручи до уваги, що злочин було скоєно щодо члена сім’ї, суд призначив покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Згідно з рішенням суду, обвинувачений повинен регулярно з’являтися в орган пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за кордон без дозволу та виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що на Львівщині під час сутички чоловік ткнув пальцем в око охоронцю і отримав за це штраф у 850 грн.