Ткнув пальцем в око і отримав смішний штраф. Суд ухвалив рішення щодо бійки на Львівщині

Розгляд справи тривав майже рік

На Львівщині під час сутички чоловік ткнув пальцем в око охоронцю і отримав за це штраф у 850 грн. До того ж він має відшкодувати потерпілому моральну шкоду.

Про це йдеться у вироку суду у Єдиному реєстрі судових рішень. Зазначається, що інцидент стався майже рік назад, 28 лютого 2024 року.

Як встановив суд, близько 16:00 на території ТОВ "Орант" між двома чоловіками виникла бійка на тлі словесного конфлікту. Вході якої обвинувачуваний вдарив охоронця у ліву частину обличчя, а потім "умисно запхав палець правої руки в ліве око".

Внаслідок цього потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, зокрема забиття, садна та гематому ока. Під час суду були представлені висновки лікарів та фото отриманих травм, як доказ неправомірності дій чоловіка.

У суду обвинувачуваний своєї провини не визнав і заявив, що першим бійку почав охоронець, а він оборонявся.

"Чоловік вважає дану справу сфабрикованою, оскільки доказів нанесення ним потерпілому тілесних ушкоджень не надано, а з його боку мала місце самооборона. Цивільний позов не визнає", — йдеться у документі.

Водночас на суді були представлені усі потрібні докази, щоб довести провину чоловіка. Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 125 КК України і призначив міру покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 грн.

Також суд зобов'язав заплатити потерпілому відшкодування моральної шкоди в 5 000 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Полтавщині засудили чоловіка, який проігнорував повістку.