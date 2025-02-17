Пять лет за кражу штор: в Житомирской области вынесли приговор домушнику

Шторы и ковры из чужого дома довели до тюрьмы

За кражу домашнего текстиля во время военного положения житель Житомирщины получил пять лет лишения свободы. Мужчина ночью проник в чужое жилище и похитил шторы, тюли, карнизы и ковры.

Общая сумма похищенного имущества составляла чуть более 3,5 тысячи гривен. Об этом говорится в приговоре Любарского районного суда Житомирской области.

Кража произошла еще 5 апреля 2024 года около десяти вечера в поселке Любар. Злоумышленник повредил замок на входной двери веранды и проник в дом. Из комнаты он вынес шесть штор, три тюля, три металлических карниза и два ковра.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и вернул все похищенное имущество владелице. Потерпевшая не выдвигала к вору никаких материальных претензий.

Суд назначил мужчине пять лет тюрьмы, но сменил наказание на год испытательного срока. За это время он должен регулярно приходить для регистрации в орган пробации и извещать об изменениях своего места жительства или работы.

Кроме того, вор должен заплатить около 8 тысяч гривен за проведенные экспертизы его отпечатков пальцев и оценку стоимости похищенного.

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