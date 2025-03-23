Купити квиток на потяг в Укрзалізниці зараз не вийде. У чому причина
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Фахівці вже працюють над усуненням проблем
Продаж квитків на Укрзалізниці через додаток або офіційний сайт тимчасово недоступний. Це пов'язано з технічним збоєм в IT системі компанії.
Інформація про це була опублікована у пресслужбі Укрзалізниці у неділю, 23 березня. Зазначається, що недоступні поки що онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.
"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем. Перепрошуємо за незручності", — йдеться у повідомленні.
У зв’язку з проблемою в Укрзалізниці посилюють додатковими працівниками ранкові зміни залізничних кас на вокзалах.
Клієнтам у компанії пропонують використовувати сторінки Укрзалізниці у соціальних мережах для швидшого зв’язку з ними.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з поїздів Укрзалізниці стався скандал між провідником та пасажиром. У дівчини, яка їхала у купе, вкрали мобільний телефон, поки та спала. Вона звернулася до провідника із проханням викликати поліцію. Але у відповідь, за її словами, від провідника пасажирка почула цілу порцію хамства у свій бік.