Українця з розумовою відсталістю звинуватили в ухилянні від мобілізації. Що вирішив суд

Він також страждає на алкоголізм

Куликівський районний суд Чернігівської області прийняв рішення щодо чоловіка, якого звинувачували в ухилянні від мобілізації. Він отримав шість повісток на відправлення у військові частини, й не з'явився за п'ятьма з них.

Про це стало відомо з відкритого реєстру судових рішень. Чоловік не працює та неодружений. Живе разом з матір'ю та страждає на легку розумову відсталість.

Підсудний пройшов ВЛК та був визнаний обмежено придатним у воєнний час. У воєнний час обмежено придатні військовозобов'язані підлягають мобілізації. Відтак він отримав повістку на відправлення до військової частини (152МБр). Чоловік розписався про отримання повістки. Проте у вказаний в ній час не прибув та почав уникати зустрічей з представниками ТЦК.

На судовому засіданні чоловік повністю визнав свою провину та щиро покаявся. Він розповів, що за повісткою його неодноразово викликали у військомат, іноді він там і ночував. В один з разів його відвезли у Прилуки, де він пройшов комісію, але там сказали "що їм такого не треба". Чоловіка привезли додому, знову дали повістку на наступний день, але він не прийшов, бо "прихворів". Як встановило слідство, причина нездужання — алкогольне сп'яніння.

Начальник відділу обліку і мобілізаційної роботи, заступник начальника ТЦК на судовому засіданні пояснив, що кожного разу, як підсудний не з'являвся за повістками (5 разів), вони приїздили за ним та везли у ТЦК. У навчальних центрах його не приймали, інформація про це наявна і зафіксована. Представник ТЦК вважає, що чоловіка не брали до навчальних центрів, бо він зловживає алкоголем. У кожному навчальному центрі є своя приймальна комісія, свої лікарі, якщо його там не приймають, людина залишається в резерві ТЦК, пояснив він.

Судово-психіатрична експертиза виявила у підсудного ознаки психічного розладу у вигляді легкої розумової відсталості. Проте він за своїм психічним станом міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Суд врахував каяття чоловіка як пом'якшувальну обставину, але визнав його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації). Як покарання чоловіку призначили позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням на два роки. Якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, чоловік залишиться на свободі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Яворівський районний суд Львівської області ухвалив рішення у справі жителя Харківської області, який пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини) та був відсутній на службі пів року. Чоловік отримав кілька років позбавлення волі.