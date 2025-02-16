На Львівщині чоловік побив свого знайомого гідравлічним шлангом: як його покарав суд

Нападник щиро покаявся у скоєному

На Львівщині чоловік побив людину гідравлічним шлангом. Суд виніс ухвалу у цій справі, а сам нападник розкаявся і визнав свою провину.

Інформація про це була опублікована у Реєстрі судових рішень. Там зазначено, що інцидент трапився у березні 2024 року, а рішення було винесене у лютому цього року.

Так, у той день між двома чоловіками стався словесний конфлікт, внаслідок чого один із них навмисне завдав одного удару гідравлічним шлангом по голові. Потерпілий упав на тверду поверхню дороги, а його опонент завдав йому численних ударів кулаком правої руки та гідравлічним шлангом по різних ділянках тіла.

Допитаний у судовому засіданні нападник свою провину у скоєнні кримінальної провини, передбаченої повністю, визнав. Він також зазначив, що мав з потерпілим упродовж тривалого часу погані стосунки. При цьому він щиро кається у скоєному.

Суд встановив, що вина обвинуваченого у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч.1ст.125 КК України (заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження) доведено повністю.

Нападнику призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі — 50 (п’ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Вознесенську Миколаївській судили чоловіка, який наніс співмешканцю матері удар кулаком, а потім вкусив його за палець.