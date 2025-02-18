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Який вигляд має дружина Міки Фаталова з "Кварталу 95" і що про неї відомо

Автор
Вікторія Козар
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Що відомо про дружину "кварталівця" Міки Фаталова
Що відомо про дружину "кварталівця" Міки Фаталова. Фото Колаж "Телеграфу"

Актор перебуває у щасливому шлюбі

Міка Фаталов є українським актором азербайджанського походження і учасником студії "Квартал 95". Він замінив у гумористичному проєкті Дениса Манжосова, який покинув його через конфлікт з Володимиром Зеленським. Також актор грав у серіалі "Слуга народу".

"Телеграф" з'ясував, що відомо про особисте життя актора.

Дружина Міки Фаталова

Міка Фаталов одружений з жінкою, на ім'я Міла. Вона має доньку Єву від першого шлюбу. Також подружжя виховує спільного сина Ліонеля, якому зараз 9 років. Фаталов періодично з'являвся на публічних заходах разом з дружиною.

Міка Фаталов дружина
Міка Фаталов з дружиною, фото з мережі
Дружина Міки Фаталова
Міка Фаталов з дружиною на публіці, фото УНІАН

В одному з інтерв'ю актор розповідав, що ніколи б в житті не відмовився від своєї сім'ї. Він задоволений тим, що має дружину та двоє дітей. Чоловік радіє, що йому з Мілою вдається добре виховувати сина й доньку. Також артист хоче, аби діти ним пишалися.

"У мене двоє прекрасних дітей та чудова дружина. Критерії мого успіху полягають у тому, що син розуміє елементарні речі – цілує вранці маму з татом, дякує за вечерю. Виховання дитини можна оцінити батьків. Мені хочеться, щоб мої діти пишалися тим, що у них порядний гідний батько і про нього не можна сказати нічого поганого", — казав він.

Міка зазначав, що в його стосунках з дружиною є розуміння у всьому й довіра. Він казав, що навіть не мріяв про такі взаємини.

"Щодо особистого життя, то в мене все склалося – я знайшов свою людину. Вважаю, що з партнером має бути порозуміння у всьому та довіра. У нас із дружиною так і є. Я навіть не мріяв, що в мене будуть такі взаємини", — розповідав актор.

Міла у своєму інстаграмі переважно ділиться світлинами з подорожей. Разом з чоловіком вона періодично відвідує нові місця за кордоном.

Фаталов дружина
Фаталов з дружиною на відпочинку, фото з його інстаграму
Міла Фаталова
Міла Фаталова, фото з її інстаграму
Що відомо про дружину Міки Фаталова
Дружина Міки Фаталова, фото з її інстаграму
Міка Фаталов на відпочинку
Подружжя Фаталових на березі океану, фото з інстаграму Міки Фаталова

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину колишнього "кварталівця" Дениса Манжосова. Він не виходив з нею на публіку жодного разу.

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#Дружина #Студія Квартал-95 #Міка Фаталов