Закінчив життя самогубством у 48 років: де поховали боксера Вірчіса і що про нього відомо

У 48 років спортсмен наклав на себе руки

Володимир Вірчіс, відомий як "Мисливець", був знаним українським боксером-професіоналом. Він змагався на ринзі у важкій ваговій категорії. Однак у 2022 році чоловіка раптово знайшли повішеним.

Якою була кар'єра боксера, які версії озвучувало слідство щодо його смерті, і де його поховали — розповість "Телеграф".

Що відомо про Володимира Вірчіса

Вірчіс народився у 1973 році у Каховці, що на Херсонщині. Його дебютний бій відбувся в 1999 році проти Андрія Олійника. Володимир завершив 17 з 20 боїв достроково, оскільки вигравав нокаутом.

Володимир Вірчіс був професійним боксером, фото: aspi.com.ua

Вірчіс вважався інтерконтинентальним чемпіоном з боксу за версіями IBF та WBO. Уперше боксер програв у 2006 році, коли вийшов на ринг з Русланом Чагаєвим, котрий до того не програвав узагалі. Так українець зазнав поразки за рішенням суддів.

Вірчіс і Чагаєв у поєдинку, фото Getty Images

У 2007 році Вірчіс переміг нокаутом чемпіона Європи Паоло Відоца. Так українець став чемпіоном Європи EBU. А от через рік Володимир бився з кубинцем Хуаном Карлосом Гомесом. Тоді він програв за рішенням суддів. Так Вірчіс вже не зміг вийти на ринг з чемпіоном WBC Віталієм Кличком.

Вірчіс і Хуан Карлос Гомес, фото Getty Images

Програвши, Володимир закінчив боксерську кар'єру. Загалом Вірчіс відіграв 28 поєдинків, з яких 26 переміг і 2 програв.

Смерть Володимира Вірчіса

У 2022 році перехожий помітив тіло боксера у Дніпровському районі Києва. Володимир був повішеним біля будинку на вулиці Раїси Окіпної. Він мав зашморг на шиї. Чоловіку було 48 років.

Слідчі відкривали кримінальне провадження за фактом "умисне вбивство" з позначкою "самогубство". Посмертних записок він не залишав.

Вірчіс завершив життя самогубством, фото з мережі

Однак відомо, що боксер підтримував колишнього голову Херсонської ОДА В’ячеслава Мангера. Чиновника визнали винним у замовленні та організації вбивства журналістки Катерини Гандзюк. На одному із засідань суду Вірчіс вимагав у Мангера повернути йому борг. Посадовець сказав, аби той "не влаштовував сцен". До того ж боксер був поручителем Мангера у суді. Подейкували, що чоловіки мали спільний аграрний бізнес на Херсонщині.

Вірчіс і Мангер у суді, фото з мережі

На прощання з Вірчісом прийшло чимало людей, які хотіли востаннє віддати йому шану. Боксера поховали на Байковому кладовищі. У нього залишилась дружина Ірина і донька Аміна.

Черга, щоб попрощатися з Вірчісом, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав про смерть відомого українського боксера В'ячеслава Узєлкова. До цього він мав операцію на серці.