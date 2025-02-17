Ви памʼятаєте його з шоу "Форд Буаяр" в Україні: як змінився ведучий Григорій Гладій

Українець емігрував в Канаду понад 30 років тому

Григорій Гладій — відомий український актор, телеведучий, режисер, який починав кінокар'єру на батьківщині. Згодом чоловік емігрував до Канади, утім, продовжував з'являтися в українських проєктах. Також ми розповідали, де зараз відомий телеведучий програм 2000-х Анатолій Борсюк.

Гладій вів програму "Форт Буаяр", яка була мегапопулярною в Україні на початку 2000-х. Також він знімався у багатьох фільмах, як-от, "В бій ідуть одні "старики", "Така пізня, така тепла осінь", "Повернення Баттерфляй". Якою є кар'єра актора, як змінився за цей час, і де зараз — знає "Телеграф".

Що відомо про Григорія Гладія

Майбутній актор народився у Хоросткові, що на Тернопільщині у 1954 році. Навчався в університеті кіно й телебачення імені Карпенка-Карого. Актор дебютував у фільмі "В бій ідуть одні "старики", де зіграв льотчика. Згодом зіграв у популярній стрічці "Повернення Баттерфляй", яка розповідає творчий шлях відомої оперної співачки Соломії Крушельницької.

Гладій у фільмі "В бій ідуть одні "старики", фото з мережі

Гладій у стрічці "Повернення Баттерфляй", фото з мережі

У 1985 році Гладій перевтілився в червоноармійця Михайла Фрунзе у фільмі "Той, який не має чину". А в стрічці "Зодіак" Григорій виконав роль видатного литовського художника Мікалоюса Чюрльоніса. Там він працював на знімальному майданчику з балериною Майею Плісецькою.

Також актор грав у стрічках "Мама, рідна, любима", "Загублені в пісках", "Звинувачується весілля". У 90-х Гладій переїхав у Канаду, де оселився в місті Монреаль. У 2000 році зіграв в українському фільмі "Нескорений", де перевтілися в Романа Шухевича, генерал-хорунжого УПА.

Гладій у фільмі "Нескорений", фото з мережі

У 2004 році Гладій був співведучим українського сезону телепрограми "Форт Буаяр" з Вітою Смачелюк. А невдовзі став режисером вистави "Істерія" про життя психіатра Зігмунда Фройда. У 2007 році Григорій з'явився у кримінальному детективі "Морозов", де йдеться про чесного поліцейського.

Гладій був ведучим "Форд Буаяру", фото: скриншот з відео Conor Play

Гладій у фільмі "Морозов", фото з мережі

У Канаді Гладій був режисером франко-канадського мюзиклу "Дракула: між коханням та смертю". Він додав туди кілька українських реплік і народну композицію "Цвіте терен".

А після початку збройної агресії країни-окупантки на Донбасі Гладій виходив з мітингом до російського посольства. Також був ведучим урочистого відкриття погруддя Тараса Шевченка у Монреалі.

У 2014 році Григорій отримав епізодичну роль у популярному фільмі "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього". Так актор перевтілився у радянського генерала під час обговорення Паризької мирної угоди.

Гладій у фільмі "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", фото з мережі

У Канаді українець також співпрацює з Театром Просперо в Монреалі. У 2016 році разом з сестрами Тельнюк і Віктором Морозовим презентував проєкт "Наш Шевченко: шлях до свободи". Вони демонстрували його по різних містах Канади.

Де зараз Григорій Гладій

У 2018 році Гладій відвідав церемонію відкриття Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість". Там він розповів, що працює над виставою про репресії у радянській Росії. За основу режисер взяв роман фінської письменниці Софі Оксане "Очищення".

Григорій Гладій у Києві у 2018 році, фото Олени Павлової

Григорій Гладій ставив виставу у Києві у 2018 році, фото Олени Павлової

У 2023 році Григорій зіграв одну з головних ролей у виставі за п'єсою Наталі Ворожбит "Погані дороги". Це відбулося на сцені самодіяльного театру "Стожари" у Монреалі.

Гладій зіграв у виставі "Погані дороги", фото Миколи Сварника

Свою сторінку у фейсбуці Гладій не веде активно. Водночас там можна побачити багато світлин з синьо-жовтим стягом. Ймовірно, актор надає перевагу спокійному та непублічному способу життя.

Гладій продовжує мешкати у Канаді, фото з його фейсбук-сторінки

Гладій має зараз 70 років, фото з його фейсбук-сторінки

Гладій зараз майже не веде соцмережі, фото з його фейсбук-сторінки

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