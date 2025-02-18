Как выглядит жена Мики Фаталова из "Квартала 95" и что о ней известно

Актер состоит в счастливом браке

Мика Фаталов — украинский актер азербайджанского происхождения и участник студии "Квартал 95". Он заменил в юмористическом проекте Дениса Манжосова, покинувшего его из-за конфликта с Владимиром Зеленским. Также актер играл в сериале "Слуга народа".

"Телеграф" выяснил, что известно о личной жизни актера.

Жена Мики Фаталова

Мика Фаталов женат на женщине, по имени Мила. У нее есть дочь Ева от первого брака. Также супруги воспитывают совместного сына Лионеля, которому сейчас 9 лет. Фаталов периодически появлялся на публичных мероприятиях вместе с супругой.

Мика Фаталов с женой, фото из сети

Мика Фаталов с супругой на публике, фото УНИАН

В одном из интервью актер рассказывал, что никогда бы в жизни не отказался от своей семьи. Он доволен тем, что у него есть жена и двое детей. Мужчина радуется, что ему с Милой удается хорошо воспитывать сына и дочь. Также артист хочет, чтобы дети им гордились.

"У меня двое прекрасных детей и прекрасная жена. Критерии моего успеха заключаются в том, что сын понимает элементарные вещи – целует утром маму с папой, благодарит за ужин. Воспитание ребенка можно оценить родителей. Мне хочется, чтобы мои дети гордились тем, что у них порядочный достойный отец и о нем нельзя сказать", — говорил артист.

Мика отмечал, что в его отношениях с женой есть понимание во всем и доверие. Он говорил, что даже не мечтал о таких отношениях.

"Что касается личной жизни, то у меня все сложилось — я нашел своего человека. Считаю, что с партнером должно быть понимание во всем и доверие. У нас с женой так и есть. Я даже не мечтал, что у меня будут такие отношения", — рассказывал актер.

Мила в своем инстаграме преимущественно делится фотографиями из путешествий. Вместе с мужем она периодически посещает новые места за границей.

Фаталов с женой на отдыхе, фото с его инстаграма

Мила Фаталова, фото с ее инстаграма

Жена Мики Фаталова, фото с ее инстаграма

Фаталовы на берегу океана, фото из инстаграма Мики Фаталова

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене бывшего "кварталовца" Дениса Манжосова. Он не выходил с ней на публику ни разу.