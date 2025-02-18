Минуло 10 років з моменту смерті: який вигляд зараз має могила Кузьми Скрябіна

Артист загинув понад 10 років тому

Популярний український співак і лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко запам'ятався треками "Старі фотографії", "Люди, як кораблі", "Мам" та іншими. А його висловлювання вже давно розібрали на цитати. Водночас справжнє визнання Кузьма отримав після своєї смерті. Музикант трагічно загинув у ДТП на Дніпропетровщині, коли повертався з концерту до Києва.

Минуло 10 років з моменту загибелі Кузьма Скрябіна. До річниці смерті артиста його донька Барбара оприлюднила нове фото з його могили. На великому гранітному пам'ятнику можна побачити чорно-білий портрет виконавця, його ім'я та прізвище. Також на місці поховання є живі квіти та синьо-жовті прапори.

Барбара написала, що хоч і минуло 10 років з моменту смерті батька, та біль втрати не вщухає.

"10 років. А біль не стане менше ніколи", — написала дівчина.

Такий вигляд має зараз могила Скрябіна, фото з інстаграму його доньки Барбари

Зазначимо, що Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року. Це сталося біля села Лозуватка Криворізького району, що на Дніпропетровщині. Музикант повертався до Києва з Кривого Рогу, де він виступав. На трасі авто виконавця Toyota Sequoia зіштовхнулось з молоковозом. Життя співака обірвалося через пів години після аварії.

Місце загибелі Кузьми Скрябіна, Фото: "Факти"

Деякі українці сумнівалися у тому, що така аварія сталась випадково. Існувала версія, що загибель артиста спланували через його критику можновладців. У своїх відео Андрій часто обурювався стану доріг, тотальній корупції та відсутності ремонту в лікарнях, державних структурах та інших установах.

Раніше "Телеграф" розповідав, де поховали співачку українського походження Тамару Міансарову. Вона співала відому пісню про чорного кота.