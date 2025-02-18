Жодного разу не виходив з нею на публіку: що відомо про дружину Дениса Манжосова

Актор не коментує особисте життя

Денис Мажосов був одним із співзасновників гумористичної студії "Квартал 95", також брав участь у виступах і писав сценарії. В один момент Манжосов припинив співпрацю з "Кварталом 95" через конфлікт з Володимиром Зеленським. Водночас актор припинив з'являтися на публіці. Винятком стала пресконференція, яку Манжосов мав дати про Зеленського під час його президентської кампанії. Однак він не з'явився на захід.

Дружина актора взагалі не з'являлась на публіці. Що про неї відомо — з'ясував "Телеграф".

Дружина Дениса Манжосова

Під час своєї діяльності у "Кварталі 95" Денис постійно був на публіці. Він відвідував різні заходи, тусовки шоубізнесу, прем'єри різних проєктів. При цьому зі своєю дружиною актор жодного разу не з'являвся під прицілом камер. Схоже, Манжосов приховував свою дружину подалі від журналістів.

Манжосов був співзасновником "Кварталу 95", фото "Кварталу 95"

Манжосов багато років був актором "Кварталу 95", фото "Кварталу 95"

Раніше Манжосов постійно з'являвся на публіці, фото з мережі

Відомо, що Манжосов перебував у шлюбі з жінкою, на ім'я Анастасія. У подружжя народився син. У мережі є фото актора з сином, однак з дружиною — жодного. Очевидно, Денис не хотів афішувати особисте життя. Подейкували, що подружжя могло розлучитися.

Денис Манжосов з сином, фото з мережі

Сьогодні на своїй сторінці у фейсбуці Манжосов зрідка поширює дописи. На початку вторгнення росіян актор засудив Росію. Також він оприлюднював патріотичні дописи. Тож актор веде непублічне життя і не ділиться особистим.

Денис Манжосов зараз, фото з його фейсбуку

Денис Манжосов практично не веде соцмережі, фото з його фейсбуку

Денис Манжосов зник з інфопростору, фото з його фейсбуку

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був Володимир Зеленський у популярному шоу "Форд Буаяр". Програму транслювали на телебаченні понад 20 років тому.