Стояв вицвілий хрест, а тепер - розкішний памʼятник: як виглядає могила головного героя "Собачого серця" Толоконнікова

Актор помер за 4 роки після своєї дружини

Володимир Толоконніков — відомий радянський актор, який зіграв Поліграфа Шарікова у телестрічці "Собаче серце". Артиста не стало у 2017 році, коли йому було 74. Раніше ми розповідали, який вигляд має могила В'ячеслава Тихонова, котрий зіграв Штірліца у фільмі "17 миттєвостей весни".

Якою була кар'єра радянського актора, чому він помер, і де його поховали — розповість "Телеграф".

Що відомо про Володимира Толоконнікова

Володимир Толоконніков народився у 1943 році у місті Алмати. Він з дитинства часто виступав на сцені й мріяв про акторську справу. Однак вступити на бажану спеціальність Володимиру не вдавалося тричі. Однак він не здавався: грав у молодіжній студії та знімався у масовці.

Володимир Толоконніков довго йшов до слави, фото з мережі

Згодом Толоконніков вступив на акторський факультет в Ярославський університет. Потім він повернувся в Алмати, де почав грати в театрі російської драми. Там він виконував ролі у виставах "Сімейний портрет із стороннім", "Вишневий сад", "Собор Паризької Богоматері".

Володимир Толоконніков у молодості, фото з мережі

Широку славу Толоконніков отримав після виходу фільму "Собаче серце" в 1988 році. Там він перевтілився в начальника відділу з усунення бродячих собак у Москві, Поліграфа Шарікова. Стрічка була популярною по всьому Радянському Союзі та за його межами. Попри те, що актор нарешті отримав довгоочікуваний успіх, він став асоціюватися лише з роллю Шарікова.

Володимир Толоконніков у фільмі "Собаче серце", фото з мережі

Пізніше чоловік грав у трагікомедії "Небо-рай", детективі "Громадянин начальник", молодіжній комедії "Хотабич". За найкращу комедійну роль у стрічці "Хотабич" він отримав премію MTV.

Володимир Толоконніков у трагікомедії "Небо-рай", скриншот з фільму

Також Толоконніков перевтілювався у партизана у стрічці "Зниклі", невисокого тестя — у серіалі "СуперБоброві" та у комедійного героя — у фільмі "Бабуся легкої поведінки".

Толоконніков у стрічці "Зниклі", скриншот з фільму

У 2013 році актор поховав дружину Надію Березовську, з якою був разом з 80-х. У них залишилось двоє синів — Інокентій та Родіон.

Толоконніков з дружиною Надією, фото з мережі

Толоконніков з дітьми, фото з мережі

Де поховали Володимира Толоконнікова

Останньою кінороботою Толоконнікова стало продовження комедії "СуперБоброві". Повернувшись зі знімань у Москву, в чоловіка зупинилось серце. З актором попрощалися у Домі кіно, а відспівали — у Сретенському монастирі.

Чоловіка поховали на Троєкурівському кладовищі. Йому встановили дерев'яний хрест, який з часом втратив вигляд через погоду. Також рідні почепили табличку з особистими даними Толоконнікова та поставили на могилі його чорно-білий портрет.

Такий вигляд раніше мала могила Толоконнікова, фото з мережі

У мережі писали, що могила актора має недоглянутий вигляд. Було помітно, що ніхто не відвідує місце поховання, оскільки воно поросло травою. Також там не було квітів.

У 2023 році до 80-річчя актора йому встановили меморіальний комплекс. На нагробній плиті, виготовленій з граніту, можна побачити чорно-білий портрет актора та його дату життя і смерті. Окрім цього, на ній є напис: "Актор театру та кіно".

Толоконнікову встановили великий пам'ятник, фото з мережі

А от на іншій частині плити з необробленими краями, можна побачити чорно-білі зображення Толоконнікова в різних його ролях. На могилі також є кілька ваз для живих квітів.

Надгробна плита на могилі Толоконнікова, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має могила акторки Тамари Міансарової. Вона прославилась піснею про чорного кота.