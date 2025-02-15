Безжальні морози до -20 градусів. Коли Україну накриє люта зимова погода

Одягайтесь тепліше

В Україну насуваються сильні морози та снігопади. Вже від 15 лютого по всій території країни почнеться значне похолодання, яке у передостанній тиждень лютого сягне піка.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За даними синоптиків, у понеділок, 17 лютого, на більшості територій України очікується від -15 градусів.

На заході країни стовпчик термометра вдень коливатиметься від -6 до -4 градусів, а вночі опуститься до -15 градусів. У гірських регіонах "мінуси" сягнуть -17 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують до -14 градусів вночі та -6 градус вдень. При цьому протягом дня буде сонячно і без опадів, а сила вітру не перевищить 10 м/с.

На сході країни також буде по-зимовому холодно, адже термометр покаже до -7 градусів вдень, а вночі сягне позначки -14 градуси. Подекуди стовпчик термометра покаже до -20 градусів, за даними ventusky.com. Опадів синоптики не прогнозують, небо буде ясне та безхмарне.

В центрі країни обіцяють морози вдень до -6 градусів, а вночі від -14 до -7 градусів. Снігу синоптики не прогнозують.

Південні регіони очікує доволі тепла погода, порівняно з іншими областями. Вдень термометр покаже до -2 градусів, а вночі до -8 градусів. Снігопадів та опадів не прогнозуються.

Зауважимо, що вже після 19 лютого в Україні поступово почне теплішати, але морозна погода триматиметься до кінця тижня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що погода приготувала українцям "сюрприз" на вихідні.