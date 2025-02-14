Сніг, мороз до -16 та рвучкий вітер. Погода приготувала українцям "сюрприз" на вихідні (карта)

Потепління очікується, орієнтовно, з 24 лютого

Найближчими вихідними в Україні відчутно похолодає. Крім того, частину країни засипле снігом, прогнозуються складні погодні умови.

Як пояснила синоптик Наталка Діденко, в Україну прийшов атмосферний фронт, який вже 14 лютого принесе сніг на захід та північ України, ближче до ночі сніжитиме також в центральній частині. У суботу 15-го лютого, сніг та мокрий сніг очікується у центральних областях, у східній частині України та на півдні. На півдні та південному сході мокрий сніг може супроводжувати дощ.

"Опади 15-го лютого подекуди очікуються сильними, на дорогах центру, сходу та півдня ймовірне ускладнення ситуації, місцями налипання мокрого снігу, видимість погіршиться. Через те, що після снігу, мокрого снігу і навіть дощу після сьогоднішнього (14 лютого, — ред.) потепління вдень 15-го лютого почне затікати з півночі холодне повітря, на дорогах з'явиться небезпечна ожеледиця! Водії, будьте особливо уважними в суботу-неділю", — попередила синоптик.

Діденко додала, що до різкої зміни погоди приєднається рвучкий північно-західний вітер. З 15-16 лютого в Україну прийде похолодання, повернуться морози. У суботу буде 4-6 градусів морозу, в ніч на неділю -10 градусів, в денні години 16-го лютого прогнозується 5 градусів нижче за нуль.

"Холодна погода триватиме весь наступний тиждень, потепління очікується, орієнтовно, з 24 лютого", — додала синоптик.

Метеоролог Ігор Кібальчич дав детальний прогноз на вихідні. Га території нашої країни прогнозується черговий період похолодання, яке відчуватиметься в усіх областях.

Прогноз погоди на суботу, 15 лютого

Захід: У нічний час випаде невеликий сніг, більш інтенсивний у Карпатському регіоні. Денні години пройдуть без значних опадів. Водії мають бути обережними через ожеледицю та сніговий накат. Північно-західний вітер досягатиме 5-10 м/с. Нічна температура опуститься до -4…-9°С, у горах похолодає до -13°С. Вдень термометри показуватимуть -2…-7°С, тепліше буде на Закарпатті: від -2 до +3°С.

Північ: Ніч принесе легкий сніг, день буде без істотних опадів. Дороги залишатимуться слизькими через ожеледицю. Вітер північно-західного напрямку 7-12 м/с. Температурний режим: вночі -2…-7°С, вдень -1…-6°С.

Центр: Вночі регіон накриють помірні та місцями сильні опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Можливі хуртовини, налипання мокрого снігу та слабка ожеледь. Вдень сніг продовжиться лише у Дніпропетровській та Полтавській областях. Вітер північно-західний, 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с. Температура триматиметься в діапазоні -3…+2°С протягом доби.

Південь: Прогнозується дощ, який перейде в мокрий сніг. Найбільше опадів випаде в Приазов'ї та Криму. Місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень посилиться до 15-20 м/с. Температура вночі становитиме -1…+5°С, протягом дня знизиться до -3…+2°С.

Схід: Очікується сніг та мокрий сніг, на Донбасі з дощем. Місцями прогнозують налипання мокрого снігу та слабкі хуртовини. Дороги будуть слизькими через ожеледицю та сніговий накат. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень можливі пориви до 15-17 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах -3…+2°С протягом доби.

Прогноз погоди на неділю, 16 лютого

Захід: прогнозується легкий сніг та ожеледиця. Західний вітер досягатиме швидкості 5-10 м/с. Нічна температура знизиться до -6…-11°С, у Карпатах похолодає до -15°С. Денні показники становитимуть -1…-6°С, тепліше буде на Закарпатті: від 0 до +2°С.

Північ: очікується локальний невеликий сніг, північно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура значно знизиться до -11…-16°С, а вдень термометри показуватимуть -3…-8°С.

Центр: мінлива хмарність без опадів, ожеледиця. Північно-західний вітер матиме швидкість 5-10 м/с. Температура повітря вночі сягне -7…-12°С, вдень триматиметься в межах -1…-6°С.

Південь: очікується суха та прохолодна погода. Дороги залишатимуться слизькими через ожеледицю. Вітер північно-західного напрямку 5-10 м/с. Нічна температура становитиме -4…-9°С, денна варіюватиметься від -4 до +1°С.

Схід: безхмарна погода без опадів, але з ожеледицею на дорогах. Північно-західний вітер посилиться до 7-12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -10…-15°С, вдень коливатиметься між -4 та -9°С.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 17 лютого стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів нижче нуля. Такі морози очікуються у центральній частині країни. Зокрема великі "мінуси" можуть зачепити й Київську область.