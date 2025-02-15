Сильні морози мчать на Київ та область: коли очікувати -15

Холодна погода триматиметься весь тиждень

Сильні морози насуваються на Київ. Найближчі ночі будуть холодними, а вдень киян також не потішить тепла погода.

За даними Українського гідрометцентру, столицю та область очікує суттєве зниження температури. Найхолодніша ніч прогнозується в ніч на лютого — термометри покажуть до -15 градусів.

У найближчі п'ять діб на Київщині спостерігатиметься змінна погода. У неділю, 16 лютого, можливий незначний сніг, на дорогах утвориться ожеледиця. Наступними днями опадів переважно не буде, лише протягом середи очікується слабкий сніг.

Денна температура повітря триматиметься близько -5 градусів. Починаючи з неділі, нічні показники суттєво знизяться — синоптики прогнозують від -10 до -13 градусів. А в Білоцерківському районі стовпчики термометрів опустяться навіть до -15.

Погода в ніч на 15 лютого

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що холодна погода триватиме весь наступний тиждень. За її прогнозами, потепління можна очікувати орієнтовно з 24 лютого. Та такі тривалі прогнози також можуть бути не точними, адже синоптична ситуація може змінитись.

Також раніше "Телеграф" писав, що Україну накриє люта зимова погода. У деяких регіонах треба очікувати безжальні морози до -20 градусів.