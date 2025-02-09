Україну найближчим часом засипле снігом. Коли чекати опадів

Погода буде зимовою

З початку лютого холодне арктичне повітря вже неабияк знизило стовпчики термометрів. Проте прогноз на потепління синоптики давати не поспішають, а навпаки буде ще прохолодно.

За даними метеорологічного порталу Ventusky, з 19 лютого в Україні йтиме сніг. Антициклон, що несе опади, насувається із заходу.

Відповідно до попереднього прогнозу, температура повітря в цей день знизиться до позначки від 0 до -4 градусів.

19 лютого в Україні може йти сніг

Відчутне похолодання триватиме недовго. А з 20 лютого в деяких регіонах буде навіть плюсова температура.

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну прийдуть сильні морози. Синоптики прогнозують, що в деякі періоди може навіть похолодати до -18, але на це варто чекати лише в західній частині країни. А також розповідали, якою буде погода 14 лютого в день святого Валентина у 5 найбільших містах України.