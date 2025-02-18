До -15, но без осадков: какой будет погода в пяти крупнейших городах Украины 19 февраля

Морозы в этот день предвещали бурную весну и сухое жаркое лето

Погода в Украине остается холодной, хотя в некоторых регионах будет незначительное потепление днем. Синоптики прогнозируют преимущественно пасмурное небо с прояснениями и минимальную вероятность осадков.

О том, какой будет погода в среду, 19 февраля, сообщает sinoptik.ua. Речь идет о пяти крупных городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове.

Киев

В столице в среду будет облачно. Температура ночью будет колебаться от -7 до -9°C, а днем поднимется до -1...-2°C. Осадков в Киеве не предполагается, хотя вечером есть небольшая вероятность, что пойдет снег.

Прогноз погоды на 19 февраля, Киев.

Харьков

Харьковчан ожидает морозное утро с температурой до -15°C. Ночью будет идти дождь. Днем температура поднимется до -3...-4°C. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды на 19 февраля.

Одесса

В Одессе прогнозируется ясный безоблачный день. Ночная температура опустится до -6…-8°C, дневная будет составлять -1…-3°C, но из-за ветра скоростью около 2 м/с будет ощущаться как -12°C утром и -4…-6°C днем. Осадков не предполагается.

Прогноз погоды на 19 февраля.

Днепр

В Днепре погода будет переменной. Ночью и утром облачно с температурой до -12°C. Днем облачность снизится, температура поднимется до -3...-5°C. Вечером небо снова затянется облаками, температура опустится до -6…-8°C. Ветер слабый – 0,2-1,2 м/с. Осадков в течение суток не ожидается.

Прогноз погоды на 19 февраля.

Львов

Львовян ждет полностью пасмурный день. Температура ночью составит -7…-9°C, днем поднимется до -1…-2°C, но будет ощущаться на несколько градусов холоднее из-за ветра. Вечером возможен снег.

Прогноз погоды на 19 февраля, Львов.

Наши предки приметили, если в этот день мороз, то лето будет жаркое и сухое. Также о холодах свидетельствует повышение уровня воды в колодцах и северный ветер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Украине в начале марта. Ожидается, что период сильных морозов завершится в последних числах февраля.