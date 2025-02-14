Мотузки леденіють: погода заважає ДСНС наводити лад на ЧАЕС після удару

Після гасіння пожежі залишилось тління утеплювача під металевими конструкціями саркофага

Погода заважає рятувальникам ліквідувати наслідки влучання російського дрона в саркофаг Чорнобильської АЕС. Мотузки леденіють, а в спорядженні працювати дуже складно.

Про це на брифінгу розповів очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій України Андрій Даник.

"Робота значно ускладнюється тим, що ми маємо мінусову температуру, маємо сніг. Мотузки мають обледеніння. В спорядженні працювати дуже складно, але разом з тим задачі виконуються і вже половина роботи зроблена. Маємо надію, що закінчимо у найближчі години", – сказав Даник.

За його словами, пожежа була ліквідована, але разом з тим залишилось тління утеплювача під металевими конструкціями. Зараз рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують роботу щодо вскриття конструкцій і загашування того тління, яке залишилося. Роботи будуть проводитись до їх повного завершення.

"Особовий склад постійно міняється. Ми контролюємо, щоб ніхто не отримав ніяку дозу опромінення. На промисловому майданчику перевищень немає. Разом з тим Гидрометеорологична служба ДСНС України здійснює моніторинг по всій державі. Станом на зараз перевищень немає", – поінформував очільник ДСНС.

Він зазначив, що до гасіння саркофага залучені підрозділи Київської області, міста Києва, Черкаської області. На першому етапі працювали пожежно-рятувальні підрозділи. Зараз більше працюють аварійно-рятувальні підрозділи, найбільш підготовлені рятувальники-верхолази.

Голова державного агентства зони відчуження Григорій Іщенко додав, що спеціальні служби були залучені не тільки до гасіння пожежі, але й до технологічного процесу, що відбувався на станції під об'єктом в укритті. Наразі ситуація, яка могла привести до плачевних наслідків, локалізована та перебуває під контролем.

Нагадаємо, Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом російської атаки на укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Разом із відповідними органами слідчі працюють на місці події, фіксуючи докази злочину. За попередніми даними, окупанти використали ударний дрон-камікадзе "Герань-2" типу "Шахед".