Дрононосець, "Трембіта" і не тільки: які військові новинки показали на форумі в Києві

Захід відвідало понад 3 тисячі гостей з майже 40 країн світу

У Києві на форумі Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше показали зблизька п'ять нових українських військових розробок. Відвідувачі змогли побачити ракету "Трембіта", дрон "Булава", бойовий модуль Wolly 7,62, наземний дрон-камікадзе та унікальний дрононосець.

Ці технології можуть суттєво посилити обороноздатність нашої країни у близькому майбутньому. Про це повідомляє Армія TV (Військове телебачення України) на своїй сторінці у Facebook.

Ракета "Трембіта"

Українську ракету "Трембіта" у п'ятницю, 21 лютого, вперше показали публічно. Ця ракета може летіти зі швидкістю до 400 км/год і вражати важливі цілі противника на великій відстані.

Розробники кажуть, що ракета здатна долетіти навіть до Москви. Ось основні характеристики "Трембіти":

споряджена маса — 100 кілограмів

маса бойової частини — 20 кілограмів (термобарична або осколково-фугасна)

дальність ураження — понад 140 кілометрів

швидкість — понад 400 кілометрів на годину

висота польоту — максимальна 2000 метрів, мінімальна 30 метрів

паливо — двигун працює на бензині А-92 і А-95

Дрон "Булава"

На форумі компанія DeViRo показала новий український дрон "Булава". Зовні він трохи схожий на російський "Ланцет", але має кращі характеристики.

Цей літаючий безпілотник розроблений на прохання наших військових для знищення важливих ворожих об'єктів. Дрон має Х-подібні крила, несе бойовий заряд вагою 3,6 кг і здатний вражати цілі на відстані до 55 кілометрів.

За словами співзасновника компанії DeViRo Дениса Чередниченка, українські військові застосовують "Булаву" з 2024 року. Цей дрон може знищувати броньовану техніку, комплекси ППО та РЕБ противника.

Основні характеристики "Булави":

загальна вага — 11,5 кг

максимальна швидкість — близько 100 км/год

час польоту — до 50 хвилин

висота польоту — до 2000 метрів

Бойовий модуль Wolly 7,62

Wolly 7,62 — це сучасна бойова установка, якою можна керувати на відстані. Її можна використовувати для бою та розвідки в небезпечних місцях, не ризикуючи життям військових.

Що вміє Wolly 7,62:

калібр: 7,62 мм

максимальна дальність ураження — до 1000 метрів

вага — 30 кг (без урахування боєкомплекту)

автономність — до 5 діб на одному заряді

штучний інтелект для розпізнавання живої сили та техніки

режими наведення: ручне та автоматичне наведення на ціль

дальність зв'язку — до 100 метрів

Наземний дрон-камікадзе

Одним з найцікавіших експонатів форуму став наземний дрон-камікадзе — по суті, робот на гусеницях, в якого замість коліс встановлені протитанкові міни ТМ-62.

Цей незвичний винахід сильно зацікавив гостей форуму, адже він може підбиратися до ворожої техніки непомітно і вибухати біля неї.

Дрононосець

На форумі також показали унікальний літальний апарат — дрононосець. Це щось на зразок "літаючого авіаносця", тільки замість літаків він перевозить і запускає дрони.

Такий апарат може доставляти багато дронів ближче до цілі та запускати їх у потрібний момент, значно збільшуючи радіус дії безпілотників.

Цьогорічний Defense Tech Innovations Forum став доволі масштабним — захід відвідало понад 3 тисячі гостей з майже 40 країн світу. Особливу увагу привернула присутність 150 закордонних інвесторів, включаючи представників провідних оборонних корпорацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим Україна зможе захистити небо, якщо Patriot від США більше не буде. Ми розповіли, які альтернативи американському ЗРК має Україна.