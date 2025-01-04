Українська ракета "Трембіта": все, що відомо про новітню зброю (фото, відео)

Більша частина вартості ракети припадає на електроніку для наведення

Рік 2025 в Україні можна називати роком ракет, як у попередні роки активно розвивались дрони різних конфігурацій, так і ракетний комплекс України виходить на нові рейки. Окрім відомого "Нептуна", вже пустили в серійне виробництво ракету-дрон "Паляниця".

Наступним кроком стануть фінальні випробування і запуск виробництва "народної" ракети "Трембіта". Її за півтора року розробили волонтери-інженери. Очікується, що за до початку 2026 ракета буде готова.

Що відомо про розробку

Вперше про "Трембіту" стало відомо в серпні 2023 року. Тоді французькі журналісти поспілкувались з розробниками. "Трембіта" задумувалась не тільки, як ракета, яка може уражати цілі на території ворога, а й як хибна ціль для ворожої протиповітряної оборони. Завдяки низькій вартості її можна так використовувати. В ударну ракету будуть вбудовувати електроніку для точного наведення.

Характеристики "Трембіти"

Заявлені в 2023 році характеристики майже точно повторюють журналісти і пізніше. При спорядженій вазі ракети в 100 кг, вага бойової частини — 20 кг. Вона може бути термобарична та комбінована уламково-фугасна.

Дальність ураження — понад 140 км. Називається також дальність до 200 км, а також повідомляється про спеціальний далекобійний варіант "до Москви" (ця відстань — близько 650 км).

Швидкість "Трембіти" — понад 400 км/годину, висота польоту від 30 до 2000 метрів. Саме можливість ракети летіти на низькій висоті робить її складною ціллю для ворожого ППО.

Сама ж "Трембіта" має 30-літровий імпульсний реактивний двигун, довжину в 2 метри та запускається з рампи. Припускається, що керуватися ракета буде через GPS.

Розробка ракети /кадр з відео France24

Ціна "Трембіти"

Вартість, яка називається всіма джерелами — 10 тисяч доларів (екв. понад 420 тис. грн), що потенційно робить її "найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі". Для порівняння використовують ATACMS вартістю понад мільйон доларів (42 млн грн), російськими ракетами "Калібр" за 6,5 млн дол. (273 млн грн). З цієї суми — 7 тисяч доларів (295 тис.грн) витрачається на високотехнологічну систему наведення.

Раніше "Телеграф" розповідав про Hazard — комплекс з дронами-невидимками. Його отримали у ГУР від американських благодійників.