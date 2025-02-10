В Україні показали свій перший аналог "Сонцепьока". Чим він небезпечний, перші відео застосування

Зброя вже працює на фронті

В Україні створили свою першу реактивну вогнеметну систему. Вона побудована на базі вже існуючої РСЗВ "Сівалка".

Новий зразок озброєння показав військовослужбовець, підполковник ЗСУ, ведучий Армія ТБ Сергій Місюра. За його словами, вогнеметна система є зменшеним аналогом російських ТОС "Солнцепьок" і ТОС "Буратіно".

"Без перебільшення та клікбейту. Це перша українська вогнеметна система Сівалка ВМ8!", — каже він.

Місюра показав нову зброю зблизька та зазначив, що вона "вже давно працює".

Варто зазначити, що нещодавно у Міністерстві оборони показали результати роботи вогнеметної "Сівалки" на відео. Тоді під обстріл термобаричних снарядів потрапив опорний пункт ворога на Покровському напрямку.

Що відомо про "Сівалку"

З одного боку, оригінальна версія "Сівалки ВМ-8" є зразком "малого РСЗВ", з іншого її іноді відносять до класу реактивних мінометів. Її встановлюють на колісне шасі, наприклад HMMWV чи пікапи.

Характеристики РСЗВ "Сівалка ВМ-8"

Снаряди — 12/16 некерованих авіаційних ракет С-8КО,

Калібр — 80 мм,

Бойова частина — кумулятивно-уламкова, має пробити 400 мм броні,

Точність стрільби — 80% при колі 100 метрів у діаметрі

Дальність — до 5 км.

ТГС "Солнцепьок"

Це російська система озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалу та руйнування будівель та споруд об’ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Чим небезпечна термобарична зброя

Термобаричний боєприпас формує хмару вибухової суміші і потім підриває її. Після миттєвої детонації атмосферний тиск у хмарі різко підскакує, щоб потім стрімко впасти приблизно на 160 мм ртутного стовпа. У результаті навіть якщо комусь вдалося вціліти після вибуху, такий різкий перепад тиску практично гарантовано призводить до загибелі від розриву внутрішніх органів. Через страшні наслідки бойового застосування ці установки часто порівнюють із тактичною ядерною зброєю.

Нагадаємо, раніше ми писали про українське РСЗВ "Берест". Її презентували незадовго до повномасштабного вторгнення.