Дрононосец, "Трембита" и не только: какие военные новинки показали на форуме в Киеве

Мероприятие посетило более 3 тысяч гостей из почти 40 стран мира

В Киеве на форуме Defense Tech Innovations Forum 2025 впервые показали пять новых украинских военных разработок. Посетители смогли увидеть ракету "Трембита", дрон "Булава", боевой модуль Wolly 7,62, наземный дрон-камикадзе и уникальный дрононосец.

Эти технологии могут существенно усилить обороноспособность нашей страны в ближайшем будущем. Об этом сообщает Армия TV (Военное телевидение Украины) на своей странице в Facebook.

Ракета "Трембита"

Украинскую ракету "Трембита" в пятницу, 21 февраля, впервые показали публично. Эта ракета может лететь со скоростью до 400 км/ч и поражать важнейшие цели противника на большом расстоянии.

Разработчики говорят, что ракета способна долететь даже до Москвы. Вот основные характеристики "Трембиты":

снаряженная масса — 100 килограммов

масса боевой части — 20 килограммов (термобарическая или осколочно-фугасная)

дальность поражения – более 140 километров

скорость – более 400 километров в час

высота полета – максимальная 2000 метров, минимальная 30 метров

топливо – двигатель работает на бензине А-92 и А-95

Дрон "Булова"

На форуме компания DeViRo показала новый украинский дрон "Булава". Внешне он чуть-чуть похож на российский "Ланцет", но имеет лучшие характеристики.

Этот летающий беспилотник разработан по просьбе наших военных для уничтожения важных вражеских объектов. Дрон имеет Х-образные крылья, несет боевой заряд весом 3,6 кг и способен поражать цели на расстоянии до 55 километров.

По словам соучредителя компании DeViRo Дениса Чередниченко, украинские военные применяют "Булаву" с 2024 года. Этот дрон может уничтожать бронированную технику, комплексы ПВО и РЭБ противника.

Основные характеристики "Булавы":

общий вес — 11,5 кг

максимальная скорость – около 100 км/ч

время полета — до 50 минут

высота полета — до 2000 метров

Боевой модуль Wolly 7,62

Wolly 7,62 – это современная боевая установка, которой можно управлять на расстоянии. Ее можно использовать для боя и разведки в опасных местах, не рискуя жизнью военных.

Что умеет Wolly 7,62:

калибр: 7,62 мм

максимальная дальность поражения – до 1000 метров

вес — 30 кг (без учета боекомплекта)

автономность – до 5 суток на одном заряде

искусственный интеллект для распознавания живой силы и техники

режимы наведения: ручная и автоматическая наводка на цель

дальность связи — до 100 метров

Наземный дрон-камикадзе

Одним из самых интересных экспонатов форума стал наземный дрон-камикадзе – по сути, робот на гусеницах, у которого вместо колес установлены противотанковые мины ТМ-62.

Это необычное изобретение сильно заинтересовало гостей форума, ведь оно может подбираться к вражеской технике незаметно и взрываться возле нее.

Дрононосец

На форуме также показали уникальный летательный аппарат – дрононосец. Это что-то вроде "летающего авианосца", только вместо самолетов он перевозит и запускает дроны.

Такой аппарат может доставлять много дронов поближе к цели и запускать их в нужный момент, значительно увеличивая радиус действия беспилотников.

Нынешний Defense Tech Innovations Forum стал довольно масштабным — мероприятие посетило более 3 тысяч гостей из почти 40 стран мира. Особое внимание привлекло присутствие 150 иностранных инвесторов, включая представителей ведущих оборонных корпораций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем Украина сможет защитить небо, если Patriot от США больше не будет. Мы рассказали, какие альтернативы американскому ЗРК имеет Украина.