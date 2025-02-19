План "Б" для українського неба: які альтернативи Patriot має Україна

Які альтернативи американському Patriot має Україна

Різка зміна риторики Вашингтона, а також його стрімке зближення з Росією після приходу Трампа та його команди до влади викликає тривогу за майбутнє війни в Україні. Прагнення господаря овального кабінету укласти швидку угоду вже змусило задуматися про альтернативні джерела військової допомоги навіть президента Зеленського.

Адже за одним із гіпотетичних сценаріїв відмова України приймати позицію США у переговорах може спричинити повну або часткову зупинку підтримки з їхнього боку. При цьому Штати досі є головним союзником України, надаючи вагомий внесок у обороноздатність нашої країни. Зокрема, багато її систем ППО прямо зараз прикривають небо над Україною. Відповідно, сценарій, за якого США перестають постачати нам боєприпаси до ЗРК Patriot, може відкрити шлях російським ракетам та авіабомбам.

Чи не може?

" Телеграф" розбирався у ситуації та розповідає: Чим Україна може захистити своє небо, якщо Штати відмовлять нам у постачаннях.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі нашому виданню заявив, що не може озвучувати політичних рішень. Однак пояснив, що крім Patriot Україна має різні системи. При цьому ППО є на озброєнні у всіх складових Сил оборони. Однак усі комплекси мають різні характеристики.

"ППО потрібна завжди і багато. І проти аеродинамічних, і проти балістичних цілей", — додав він.

Для початку про Patiot

Американський ЗРК Patriot призначений для прикриття різних військових баз, промислових чи адміністративних центрів. Він перехоплює тактичні балістичні ракети, крилаті ракети, авіацію за будь-яких погодних умов.

Технічні характеристики ракетного комплексу ЗРК Patriot

Максимальна дальність перехоплення цілей – 80 км (у секторі 90°)

Мінімальна дальність перехоплення цілей – 3 км.

Максимальна висота перехоплення цілі – 24 км.

Мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км.

Кількість цілей, що одночасно обстрілюються, – 8 (у секторі 90°)

Імовірність ураження цілі – 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6)

Час розгортання: 30 хвилин.

ЗРК Patriot має різноманітні модифікації. У 2023 р. Збройні Сили України почали використовувати на війні з Росією системи Patriot PAC-3, поставлені США та Німеччиною.

Які "основні" європейські ЗРК має Україна

Крім американського ППО на озброєнні Сил оборони є й європейські системи.

Перша, яка може спасти на думку, — ЗРК SAMP/T. Вона, до речі, за великим рахунком і створювалася Європою як аналог Patriot.

ЗРК SAMP/T

ЗРК SAMP/T є найновішим із існуючих на озброєнні країн ЄС, хоча його розробка почалася ще 1989 року, на озброєння його було прийнято 2014 року. ЗРК SAMP/T, так само як і Patriot, може збивати крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також дрони, літаки.

Характеристики

Дальність ураження літаків – 3-100 км,

Дальність ураження балістичних ракет — 3-35 км,

— 3-35 км, Висота ураження – 25 км,

Швидкість польоту ракети — середня 900-1000 м/с, максимальна 1400 м/с,

Довжина ракети – 4,9 м,

Стартова маса ракети – 510 кг,

Маса бойової частини – 15-20 кг.

Серед особливостей ЗРК SAMP/T – одночасне наведення на 16 різних цілей, використання уніфікованої зенітної керованої ракети (ЗУР) Aster-30, а заявлена дальність перехоплення ракетами Aster 30 аеродинамічних цілей становить понад 100 км.

NASAMS

Це пересувний зенітно-ракетний комплекс родом із Норвегії, робили його норвезькі та американські інженери разом. Збивати він може на малих та середніх висотах безпілотники, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші можливі цілі у повітряному просторі.

Характеристики :

Дальність: від 25 до 40 км;

від 25 до 40 км; Висота цілі: від 30 м до 16 км;

від 30 м до 16 км; Час реагування: 10 с;

10 с; Час розгортання/згортання: 15/3 хв;

15/3 хв; Швидкість цілі: до 1000 м/с.

IRIS-T

Німецькі системи IRIS-T можуть протистояти ракетам класу "повітря-земля" і крилатим ракетам, включаючи низькоповітряні, потайні ракети, такі як "Калібр".

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM:

Призначення — збивати літаки, вертольоти, БПЛА, крилаті ракети,

Дальність — 40 км,

Висота роботи — 20 км,

Кількість ракет — 8 шт,

Запуск ракет – вертикальний,

Система наведення — інфрачервона головка ракети, яка розрізняє теплові "пастки" і мчить виключно до цілі.

У складі батареї три пускові установки, які можна перевозити різними вантажівками.

Зазначимо, що є два види ЗРК IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. Їхня основа – ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, зведення цих слів в абревіатуру і є – IRIS-T. IRIS-T SLM – протиповітряна оборона середньої дальності, має дальність роботи 40 км і висоту 20 км. IRIS-T SLS – протиповітряна оборона ближньої дії. Дальність роботи – 12 км., висота – до 8 км.

Aspide

Назва Aspide більше відноситься до ракет для цих ЗРК, оскільки вони є багатоцільовими та застосовуються на наземних, корабельних та повітряних платформах.

Характеристики:

Дальність — 35 км,

Максимальна висота — 8 км,

Довжина ракети — 3,7 м,

Система наведення – моноімпульсна, виробництва Selenia.

Системи Aspide є найбільш ефективними при захисті стратегічних об’єктів, таких як промислові підприємства, аеродроми та морські порти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про ракети Х-59, які застосовують для атак по Україні.

ЗРК Crotale

Французький всепогодний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для боротьби з повітряними цілями в діапазоні середніх, малих та гранично малих висот, наприклад, з ударними дронами. Як пише РБК Україна, ймовірно, українська сторона отримала новітню версію Crotale NG (Next Generation). Вона базується на броньованому шасі Hotchkiss P4R 4x4 та оснащена кількома датчиками, розробленими компанією Thales. Саме ця версія призначена для ліквідації літаків з нерухомим крилом, ударних вертольотів, крилатих і тактичних ракет, і навіть безпілотників.

Характеристики:

Дальність стрільби: 500-10000 м

Висота ураження: до 6000 м

Кількість ракет на ПУ: 8 прим.

Час реакції: 5 с

Максимальна швидкість польоту ракети: 2,6 М.

Час польоту на дальність 8000 м: 10 с.

Довжина: 2290 мм

Діаметр корпусу: 165 мм

Маса ракети: 73 кг

Бойова частина: осколкова, спрямованої дії

Маса бойової частини: 14 кг

Система наведення: радіокомандна з радіолокаційною або оптичною пеленгацією

ЗРК Gravehawk

16 січня стало відомо, що Україна отримає від Великобританії таємничі зенітні ракетні комплекси Gravehawk. Це ЗРК, термінова розробка якого була спільно профінансована за рахунок Британії та Данії. Він є компіляцією готових рішень на основі ракет "повітря-повітря", а це, наприклад, AIM-7 Sparrow, AIM-9 Sidewinder і навіть старі радянські Р-73 (за класифікацією МО США та НАТО: AA-11 Archer — "Лучник"), які використовувалися для перехоплення повітряних цілей. Як пояснив "Телеграфу" заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, такі системи стануть у нагоді ЗСУ і будуть одним з ешелонів протиповітряної оборони, який дозволить протидіяти цілям на відстанях 10-20 кілометрів і захистити повітряний простір від будь-якої загрози, якщо йдеться про ударні та розвідувальні дрони або про крилаті ракети малої та середньої дальності.

Скільки європейських ЗРК в України

За даними з відкритих джерел, зараз Київ має в своєму розпорядженні два комплекси SAMP/T (про підготовку до передачі другого ЗРК було повідомлено восени 2024), 9 ЗРК NASAMS, 6 IRIS-T (у грудні 2024 року Шольц заявив, що Україна отримає шосту систему до кінця місяця). Загалом Німеччина запланувала передати Україні 12 протиповітряних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM (середнього радіусу дії). Aspide — у травні 2022 року ЗМІ писали про можливе постачання 6 батарей ЗРК під ці ракети. Вони включають 18 пускових установок. ЗРК Gravehawk — в Україні випробували два дослідні зразки ППО Gravehawk. До кінця 2025 року випробують 15. ЗРК Crotale — 2022 року Україна отримала 2 батареї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про російську ракету Х-59, яку застосовують для атак по Україні.