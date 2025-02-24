"Хамські переговори": в The Economist розповіли про спроби США змусити Україну підписати угоду про копалини

З 12 лютого Україна та США обговорювали три версії угоди: умовно "погана", умовно "краща" та "катастрофічна"

Сполучені Штати президента Дональда Трампа вели з Україною "хамські" переговори, поводилися агресивно та намагалися змусити Україну підписати невигідну угоду про корисні копалини. Три версії угоди обговорювалися з 12 лютого між Україною та США, але схоже, через агресію американців та їхню манеру ведення справ жодного варіанту не буде підписано.

Про це пише видання The Economist, яке поговорило з українськими високопосадовцями. Українці вкрай обурені діями адміністрації Трампа: один з чиновників відкрито сказав, що це "не переговори, а здирництво".

Видання зазначає, що з 12 лютого Україна та США обговорювали три версії угоди: умовно "погана", умовно "краща" та "катастрофічна". Щоразу авторами нової версії ставав новий високопосадовець Білого дому. Початкова ідея надати США доступ до українських ресурсів виникла саме в Києві, але припускалося обміняти копалини на військову допомогу та вступ до НАТО. Трамп перевернув ідею з ніг на голову та почав вимагати в України доступ до ресурсів (і не тільки ресурсів), як нібито "компенсацію" за допомогу, яку США вже надали – причому надавали на грантовій безоплатній основі.

Усі три варіанти пропозицій не містили жодних зобов'язань з боку США – тільки з боку України. Власне, перші два варіанти через це й були відкинуті. Проте третій варіант, який 20 лютого "викотили" Україні американці, взагалі приголомшив та розлютив українських посадовців. Згідно з ним, Київ повинен передати 50% від майбутніх державних прибутків від природних ресурсів та інфраструктури (порти, АЕС та інше), до нового інвестиційного фонду, власником якого буде уряд США. Внески триватимуть, доки фонд не отримає 500 млрд доларів США – саме стільки Трамп намагається здерти з України, брешучи, що нібито на таку суму було надано допомоги.

"Якщо ми підпишемо це в тому вигляді, в якому воно є, завтра нас викинуть з посади, і розлючений натовп нас лінчує", – сказав журналістам один з українських чиновників.

Джерела кажуть, що ініціатором третього варіанту став новопризначенний міністр торгові США Говард Латнік, який в такий спосіб намагається вислужитися перед Трампом. Відмови України розлютили Білий дім, тому Латнік вигадав нову версію документа – своєрідне "покарання" українському уряду за "норовливість".

"Забудьте про всі попередні домовленості, сказали Україні, і звикайте до ідеї передачі ресурсів з незначною віддачею взамін. Погоджуйтеся або відмовтеся — і програйте війну", – пише видання із посиланням на українського чиновника, який розповів про нові умови від США.

При цьому співрозмовник додав, що переговори дійсно "хамські", але це ще не найгірше, що може бути. Втім, Україна не погодиться на цю кабалу, що б там не було попереду.

"Це не найгірше, що може бути. Все інше, що станеться пізніше, буде гірше", – коротко підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в України виникли питання до можливої угоди щодо видобутку рідкісноземельних металів та інших корисних копалин. Підписувати те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців, ніхто в Україні не буде. Також президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала від США 100 мільярдів доларів як гранти, які були узгоджені Конгресом. Він не розуміє, звідки Трамп узяв цифру 500 мільярдів доларів.

Тим часом Трамп заявив, що Вашингтон хоче отримати від України "все, що ми зможемо", тобто мова вже йде не тільки про корисні копалини, або нафту та газ. При цьому він знову збрехав про нібито 350 мільярдів доларів допомоги Україні, хоча до цього сам говорив, що там не набереться й 100 мільярдів.