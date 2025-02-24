Зеленский назвал пять гарантий безопасности для Украины

Гарантии безопасности – это ключ к миру

В понедельник, 24 февраля, на третью годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский назвал главные гарантии безопасности. Они касаются и США, и Европы.

Об этом шла речь на пленарном заседании "Поддерживай Украину". По словам президента, мир в Украине может образоваться только при взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантиях безопасности.

Гарантии безопасности

Первое. Украина должна быть за столом переговоров, потому что РФ воюет против нашего государства. И там должна быть и Европа, ведь она стратегическая мишень России.

"Украина, Европа вместе с Америкой, мы должны быть за столом переговоров против России, чтобы необходимость мира не была снова "заговорена" обещаниями о нормализации, перезапуске или примирении", — подчеркнул Зеленский.

Второе. Завершение войны должно начинаться с восстановления доверия и соответствующих шагов, которые будут это показывать. Но сейчас РФ демонстрирует противоположное. Одним из таких шагов, по мнению президента, может быть освобождение пленных. Речь идет о тысячах людей, которые держат в Росси и не только с 2022 года. Украина готова на обмен "всех на всех" — это справедливо.

Третье. НАТО – один из самых простых и надежных способов гарантировать мир и спокойствие в Европе. Ведь у Альянса есть готовые и эффективные системы безопасности, которые существуют десятилетиями, и именно они не допускали разгара войн.

"Украина заслуживает не только членства в ЕС, но и гарантий безопасности, которые дает НАТО. И если членство Украины в НАТО и дальше останется закрытым, у нас с вами не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине. То есть обеспечивать такое финансирование, такие оборонные контингенты, такое производство, которые будут означать гарантированный выбор. Сможем ли мы сделать это сами? Нет. Гарантии безопасности — это ключ к миру", — говорит президент.

Четвертый. Украина уже имеет 28 сделок безопасности, которые имеют четкие обязательства. Они делают Украину и партнеров сильнее. В них речь идет не только о финансовых, оборонных, политических вещах. Но это взаимодействие следует расширять, "развивая украинскую ПВО, мы создаем основу нового европейского воздушного щита".

Пятый. В глобальной политике началась сильная турбулентность, но любые проблемы — это возможности.

"Сохранение свободы в Европе напрямую зависит от способности нас, всей Европы стать независимыми и быть в безопасности. Сейчас стоит делать больше, чем вчера, чтобы в этом году мы могли сказать — мы сделали все, что должны и могли сделать, и вот мир есть", — резюмировал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главных заявлениях Зеленского на пресс-конференции 23 февраля.