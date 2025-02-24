У Путіна заявили, в якому випадку припиняться бойові дії в Україні

Висловились і про переговори з Україною

У понеділок, 24 лютого, на треті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів, за яких умов припиняться бойові дії.

Чергову заяву він зробив під час зустріч в Анкарі із турецьким колегою Хаканом Фіданом.

"РФ готова вести переговори і з Україною, і з Європою, але бойові дії будуть припинені лише за результатів, які влаштовують Росію", — наголосив Лавров.

Зауважимо, що в середині лютого 2025 в Саудівській Аравії пройшли переговори делегацій США та РФ щодо закінчення війни з Україною. Проте на цю зустріч не запросили ані європейських представників, ані українських. Це був перший подібний раунд переговорів після телефонної розмови президентів Трампа і Путіна.

Обидві сторони пояснили це тим, що Європа та Україна доєднаються до переговорів у потрібний час, а наразі США та РФ нібито просто обговорюють стратегії вирішення ситуації.

Нагадаємо, що у Москві здивували заявою про переговори зі США щодо України. Адже Росія офіційно заперечила проведення нового раунду переговорів зі Сполученими Штатами 25 лютого в Ер-Ріяді, про які раніше заявляв президент США Дональд Трамп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Трампа говорять про швидке підписання угоди з Україною та Росією.