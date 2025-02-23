Про війну, Трампа і мінерали: головні заяви Зеленського з пресконференції

Глава держави відповів на актуальні питання

Президент України Володимир Зеленський прокоментував актуальні для мешканців нашої країни питання. Це стосувалося війни та гарантій безпеки, угоди зі США щодо мінералів, відносини з Дональдом Трампом та інших питань.

"Телеграф" стежив за його виступом та наводить основні його заяви. Сама пресконференція транслювалася у його youtube-каналі.

Про своє президентство

Він зазначив, що рейтинг його підтримки становить 65%, а не 4%, про які кажуть росіяни.

"4% українців, які мене підтримують — це сигнал, який розповсюджують росіяни. Тому я і говорю про прямий діалог між мною і Трампом. 4% і реальні 65% сьогоднішні цифри довіри — це серйозна різниця. І я вважаю, що це не помилка, а дезінформація", — сказав він.

При цьому він додав, що якщо США хочуть його позбутися, то він готовий піти.

"Я готовий залишити свою посаду, якщо так потрібно для миру. Обмінюю це на вступ до НАТО", — додав Зеленський.

Про договір зі США щодо мінералів

Україна не готова визнавати, що має борг перед США в 500 мільярдів доларів, а також не погодиться на створення фонду, який на 100% управляється американцями за умови, що Україна вноситиме вдвічі більше грошей.

"В угоді є, що на кожен долар допомоги США Україна має повернути 2, це написано там. Я це підкреслив червоним. Для розуміння це 100% кредит", — сказав Зеленський.

Крім того, президент не погоджується з переконанням, що наявність американського бізнесу є гарантією безпеки.

"Вони кажуть: "Якщо ми заходимо туди, це гарантії безпеки. Росіяни туди не підуть, бо це наш бізнес, наші приватні компанії". Все було б добре, якби 20 американських компаній до війни не працювали на окупованих територіях. Їх офіси були як на території, яку ми сьогодні контролюємо, так і на окупованій", — сказав він.

Про слова Трампа

Зеленський каже, що не образився через те, що американський президент назвав його "диктатором".

"Я законно обраний президент. Після закінчення воєнного стану будуть вибори й люди зроблять свій вибір. Десятиліття при владі не збираюся бути, але й Путіну бути при владі над територіями України не дамо. Для мене важливо, що про мене думають українці", — зазначив він.

При цьому президент зазначив, що має добрі стосунки з Трампом.

"Наші відносини ніколи не були такими сильними, як зараз", — сказав він.

Про відносини з іншими країнами

Зеленський протягом усієї пресконференції наголошував на необхідності прийняття надійних гарантій безпеки. Однак він наголосив, що Україні не потрібні гарантії від Росії, оскільки довіри до неї немає.

При цьому він вважає, що необхідно отримати гарантії від Туреччини.

"Якщо говоритимемо про гарантії безпеки, я сказав своїм партнерам: як на мене, повинні розраховувати на Туреччину, на турецького президента", — сказав він.

Говорячи про Китай, Зеленський зазначив, що Пекін може зіграти роль у завершенні війни в Україні, проте Київ не відвертатиметься від США.

"Я звик боротися до кінця. Не хочеться говорити про план "Б". Треба зосередитись на тому, щоб не втратити США", — додав він.

Про війну

"Цього тижня завершити цю війну неможливо з гарантіями для України", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна нарощує виробництво далекобійної зброї, а 2024 року вітчизняна промисловість виробила більше снарядів, ніж усі країни НАТО. За минулий рік було вироблено 2,2 мільйона FPV-дронів та понад сотню далекобійних. Нинішнього року їх буде більше.

"Паляниця" летить, "Пекло" летить, "Рута" летить, українська балістика готується", — сказав він.

Крім того, він додав, що Україна не має наміру утримувати Курську область, проте вона планує її використовувати для обміну.

"Я впевнений, коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності, і питання тих чи інших кроків, я гадаю, нам це допоможе". — додав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський зазначив, що Україна отримала від США 100 мільярдів доларів як гранти, які були узгоджені Конгресом. Він не розуміє, звідки Трамп узяв цифру 500 мільярдів доларів.