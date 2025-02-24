"Віра для Трампа, інструмент для Путіна": релігієзнавці пояснили, чи є подібність між поглядами лідерів

Експерти розвінчують міф про релігійну спільність Трампа і Путіна

В мережі останнім часом набуває популярності теорія, яка намагається пояснити можливе зближення США під керівництвом Трампа та путінської Росії. Прихильники цієї теорії вважають, що справа не в холодному прагматичному геополітичному розрахунку, а в подібності світоглядів двох лідерів.

Згідно з цією теорією, Дональд Трамп є прибічником релігійно-політичного руху Нова Апостольська Реформація (NAR). Під час свого попереднього президентства Трамп спирався на підтримку представників цього руху, а "апостоли" NAR навіть проголосили його Божим обранцем.

Прихильники теорії стверджують, що все це подібне до політичної моделі сучасної Росії. Адже в основі російської державної ідеології лежать погляди філософа Івана Ільїна, який вважав, що демократія руйнує моральність суспільства, а лідер має отримувати владу не через вибори, а через "божественне покликання".

"Телеграф" звернувся до експертів, щоб з'ясувати, чи справді між поглядами Трампа і Путіна існує релігійно-ідеологічна подібність.

Велика різниця між щирою вірою та використанням релігії як інструменту

Українська релігієзнавиця, доктор філософських наук Ірина Богачевська вважає, що резонанс між Путіним і Трампом базується не на релігійно-філософській основі, а скоріше на диктаторських амбіціях.

"Путін і Трамп резонують скоріше не в філософському чи релігійному сенсі, а диктаторському. По-перше, вони чітко розуміють один одного як люди певного віку, які у владі вже досить довго і знають, що "годинники цокають". У Трампа це останній офіційний строк. У Путіна, хоч він "цар і бог", про переобрання не йдеться", – пояснює Богачевська.

На думку експертки, обидва лідери керуються радше геополітичними, ніж релігійними мотивами: "Вони поклали на себе певну місію — не релігійну, а радше геополітичну. Інша річ, що влада в будь-якій країні прагне сакралізації. Хоче отримати легітимацію не лише державну, політичну, соціальну, а й божественну. Це дійсно потужний засіб суспільної мобілізації і консолідації навколо лідера".

При цьому професор Богачевська наголошує на принциповій різниці між Трампом і Путіним у ставленні до релігії:

"З одного боку — дуже сумнівно в один віз впрягати гебешника Путіна з його абсолютно радянським атеїстичним бекграундом, коли він релігію ніде і ніяк не бачив. І Трампа, вихованого в традиційних американських протестантських цінностях. Путін завжди досить цинічно ставився до церкви як до інструмента, який має сакралізувати його владу".

Експертка також пояснила, яку роль виконує патріарх Кирил у зміцненні влади Путіна: "Чим займався патріарх Кирилл від початку приходу Путіна до влади? Намагався довести корисність своєї організації для Путіна, для використання в суто путінських "державницьких" цілях. Він собі поставив за мету "збирання земель руських", відродження СРСР, але церква тут лише інструмент. А от для Трампа церква — це церква, для нього головні поняття віри і Бога".

"Поза сумнівом, Трамп є дійсно віруючою людиною. Інша річ, наскільки його віра може вступати в протиріччя з його політичними "хотілками" і геополітичними інтересами його країни. А про Путіна повторюся: гебіст, який не вірить ні в Бога, ні в чорта, розуміє лише силу і використовує будь-що (і релігію в тому числі) лише для посилення своєї влади", – підсумовує Богачевська.

Протилежні підходи до релігії

Професор Олександр Саган, доктор філософських наук, також підтверджує різницю в підході до релігії між російським та американським президентами.

"Путін розбудовує свою імперію, намагаючись спиратися на певні релігійні засновки. Зокрема, на православ'я. Свого часу він навіть стверджував, і це є офіційна цитата, що ядерний щит Росії і православ'я – це дві платформи, на яких тримається безпека Росії", – зазначає Саган.

Професор вказує на маніпулятивний підхід Путіна: "Йде маніпулювання релігією і намагання використати російську православну церкву для зміцнення російської державності. В цьому вони знайшли спільну мову з патріархом Кирилом, який дуже активно намагається розбудовувати саме аспект такого політичного православ'я".

Щодо Трампа, Саган висловлює сумніви в його глибокій релігійності: "Я особисто не відносив би Трампа до надто релігійних людей. Принаймні таких документальних підстав, крім декларацій щодо його особистого життя, я би не знаходив. Хоча, можливо, помиляюся".

На запитання про схожість ідеологій NAR та путінського режиму, професор Саган відповідає категорично:

"Навряд чи вони схожі, тому що насправді це все міф, що Путін є релігійною людиною і що там якісь дійсно релігійні норми керують суспільством. Там в основі лежить політична доцільність і фактично розбудова імперії. Релігія, на жаль, використовується лише як засіб".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Америка президента Трампа стала союзником Путіна. В Politico показали похмуру картину зради.