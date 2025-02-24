"Свастика Трампа" почала з'являтися на вулицях США: як виглядає

Американці занепокоєні

Пройшло трохи більше місяця після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа, а у Штатах вже почали з'являтись зображення сватики з його іменем. Поліція та комунальні служби працюють над цим, проте американці неабияк занепокоєні.

Про це повідомляє The Mirror. Зазначається, що графіті з іменем Трампа почали з'являтися на стінах міста Норвіч, штат Коннектикут.

Місцевих жителів непокоїть те, як це може вплинути на дітей та тих, хто пережив Голокост. За даними поліції, графіті з'явилось у ніч на п'ятницю, 21 лютого, і це не перший випадок.

Наразі копи шукають автора зображення, аналізуючи відео з камер спостереження та опитуючи свідків. Розпочато розслідування злочину на ґрунті ненависті.

Водночас Рейчел Леві, виконавчий директор Єврейської федерації Східного Коннектикуту, сказав: "Хтось в нашій громаді намагатиметься повернути нацистські цінності. У нашому регіоні живуть діти тих, хто пережив Голокост, і є люди, які люблять наших сусідів і намагаються побудувати спільноту миру".

Більшість американців обурені, адже бояться впливу цих графіті і на бізнес, адже це "ганебно та жахливо".

Зауважимо, що графіті свастики з ім'ям Трампа малюють не тільки на стінах, а й на дорогах. Так ремонтники у Норвічі зафарбували одне з зображень на проїжджій частині.

"Такий тип вандалізму є неприйнятним і не відображає цінностей нашої спільноти Норвіч Коннектикут", — наголосили в поліції.

Раніше "Телеграф" розповідав, що казав Трамп на початку війни в Україні та зараз. Чи дійсно різниця колосальна.