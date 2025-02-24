"Вера для Трампа, инструмент для Путина": религиоведы объяснили, есть ли сходство между взглядами лидеров

Эксперты развенчивают миф о религиозной совместимости Трампа и Путина

В сети в последнее время приобретает популярность теория, пытающаяся объяснить возможное сближение США под руководством Трампа и путинской России. Приверженцы этой теории считают, что дело не в холодном прагматичном геополитическом расчете, а в подобии мировоззрений двух лидеров.

Согласно этой теории, Дональд Трамп является приверженцем религиозно-политического движения Новая Апостольская Реформация (NAR). Во время предыдущего президентства Трамп опирался на поддержку представителей этого движения, а "апостолы" NAR даже провозгласили его Божьим избранником.

Сторонники теории утверждают, что все это сродни политической модели современной России. Ведь в основе российской государственной идеологии лежат взгляды философа Ивана Ильина, считавшего, что демократия разрушает нравственность общества, а лидер должен получать власть не через выборы, а через "божественное призвание".

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы выяснить, действительно ли между взглядами Трампа и Путина существует религиозно-идеологическое сходство.

Большая разница между искренней верой и использованием религии как инструмента

Украинская религиовед, доктор философских наук Ирина Богачевская считает, что резонанс между Путиным и Трампом базируется не на религиозно-философской основе, а скорее на диктаторских амбициях.

"Путин и Трамп резонируют скорее не в философском или религиозном смысле, а диктаторском. Во-первых, они четко понимают друг друга как люди определенного возраста, которые во власти уже достаточно долго и знают, что "часы тикают". У Трампа это последний официальный срок. У Путина, хоть он "царь и бог", о переизбрании речь не идет", – объясняет Богачевская.

По мнению экспертки, оба лидера руководствуются скорее геополитическими, нежели религиозными мотивами: "Они возложили на себя определенную миссию — не религиозную, а скорее геополитическую. Другое дело, что власть в любой стране стремится к сакрализации. Хочет получить легитимацию не только государственную, политическую, социальную, но и божественную. Это действительно мощное средство общественной мобилизации и консолидации вокруг лидера".

При этом профессор Богачевская отмечает приципиальную разницу между Трампом и Путиным по отношению к религии:

"С одной стороны — очень сомнительно в одну телегу впрягать гэбэшника Путина с его абсолютно советским атеистическим бекграундом, когда он религию нигде и никак не видел. И Трампа, воспитанного в традиционных американских протестантских ценностях. Путин всегда довольно цинично относился к церкви как к инструменту, который должен сакрализовать его".

Экспертка также объяснила, какую роль исполняет патриарх Кирилл в укреплении власти Путина: "Чем занимался патриарх Кирилл с начала прихода Путина к власти? Пытался доказать полезность своей организации для Путина, для использования в чисто путинских "государственных" целях. Он поставил себе цель "сбор земель русских", возрождение СССР, но церковь здесь лишь инструмент. А вот для Трампа церковь – это церковь, для него главные понятия веры и Бога".

"Несомненно, Трамп является действительно верующим человеком. Другое дело, насколько его вера может вступать в противоречие с его политическими "хотелками" и геополитическими интересами его страны. А о Путине повторюсь: гэбист, который не верит ни в Бога, ни в черта, понимает только силу и использует что угодно (и религию, в том числе) только для усиления своей власти", – заключает Богачевская.

Противоположные подходы к религии

Профессор Александр Саган, доктор философских наук, также подтверждает разницу в подходе к религии между российским и американским президентами.

"Путин строит свою империю, пытаясь опираться на определенные религиозные основы. В частности, на православие. В свое время он даже утверждал, и это официальная цитата, что ядерный щит России и православия – это две платформы, на которых держится безопасность России", – отмечает Саган.

Профессор указывает на манипулятивный подход Путина: "Идет манипулирование религией и попытки использовать русскую православную церковь для укрепления русской государственности. В этом они нашли общий язык с патриархом Кириллом, который очень активно пытается выстраивать именно аспект такого политического православия".

Относительно Трампа, Саган выражает сомнения в его глубокой религиозности: "Я лично не относил бы Трампа к слишком религиозным людям. По крайней мере, таких документальных оснований, кроме деклараций по его личной жизни, я не находил. Хотя, возможно, ошибаюсь".

На вопрос о сходстве идеологий NAR и путинского режима профессор Саган отвечает категорически:

"Вряд ли они похожи, потому что на самом деле это все миф, что Путин является религиозным человеком и что там какие-то действительно религиозные нормы руководят обществом. Там в основе лежит политическая целесообразность и фактически развитие империи. Религия, к сожалению, используется только как средство".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Америка президента Трампа стала союзником Путина. В Politico показали мрачную картину измены.