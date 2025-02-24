"Капітуляція президента": в США сенатор жорстко розкритикував Трампа та його дії

Якби Трамп був адекватним президентом, він робив би геть інші речі

Заяви президента США Дональда Трампа про Україну та українців неприпустимі, вони вводять в оману та свідчать про те, що Трамп хоче домовитися з Путіним напряму, не залучаючи до переговорів про припинення війни Україну, або Європу. Це фактично означає капітуляцію Трампа перед росіянами.

Про це сказав сенатор Сполучених Штатів Америки від штату Род-Айленд, член Демократичної партії Джек Рід в інтерв'ю ABC News. Сенатор назвав жахливими нападки Трампа на президента України Володимира Зеленського та переговори чиновників США з росіянами.

"По суті, це капітуляція президента Трампа перед росіянами. Це не державний діяч чи дипломат. Це просто людина, яка захоплюється Путіним, не вірить у боротьбу українців і прагне підлизатися до автократа", – сказав він.

Рід додав, що якби Трамп був адекватним президентом, він робив би геть інші речі. Зокрема, він повинен був донести до Росії, що Вашингтон буде дуже серйозно ставитися до дій РФ в Україні, посилити тиск на Москву та піти на переговори, як потужний союзник Києва.

"І тоді під цим тиском, сподіваюся, Путін вирішить, що ціна занадто велика, щоб продовжувати ці зусилля", – резюмував сенатор.

Тим часом у Трампа вперто гнуть свою лінію – зокрема, там кажуть, що нібито вже підійшли досить близько до того, щоб досягти якоїсь угоди щодо України та Росії. При цьому там зазначають, що всім сторонам "доведеться йти на якісь поступки, територіальні чи економічні". Щобільше, там хочуть зробити основою нової угоди "Стамбульский протокол", який у 2022 році навідріз відмовилася підписувати Україна.

У Білому домі вважають, що вже наступного тижня війна в Україні може припинитися. Мовляв, Трамп впевнений в тому, що він здатний укласти угоду з Росією, яка дозволить припинити бойові дії в Україні. Проте президент Зеленський на пресконференції 23 лютого спростував ці заяви – за його словами, завершення війни точно не станеться наступного тижня, до цього ще далеко.