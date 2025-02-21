Трамп приїде до Путіна 9 травня. Будуть святкувати

Лише одного разу глава Білого дому відвідав Росію 9 травня – це було за часів Єльцина

Президент США Дональд Трамп приїде до Москви на урочистості 9 травня. Однак насамперед він разом зі своїм російським колегою Володимиром Путіним відзначатиме укладання мирного договору з Україною, а не перемогу над фашистською Німеччиною.

Російські війська на традиційному параді на Червоній площі вітатимуть президента США. Про це з посиланням на власні джерела пише французьке видання Le Point.

"Яку перемогу святкуватимуть Володимир Путін та Дональд Трамп 9 травня 2025 року? Не стільки союзників 1945 року, скільки їхня спільна угода у мирних переговорах щодо України, які, згідно з планом Келлога, завершаться… 9 травня", – йдеться у публікації.

У статті наголошується, що це не перший візит американського президента до Москви з цього приводу. Але у зовсім іншому контексті. У період розрядки після закінчення холодної війни, у перші десятирічні роковини закінчення Другої світової війни після падіння Берлінської стіни, Білл Клінтон відповів на запрошення Бориса Єльцина 9 травня 1995 року. Попри розбіжності щодо Боснії, Ірану та розширення НАТО, обидва президенти продемонстрували взаємну підтримку.

"9 травня 2025 року, якщо нова угода між США та Росією буде укладена і ніщо не завадить виконанню запрошення Трампа, чашу символічно вип’ють до дна європейці, які спостерігатимуть на своїх екранах парад російських військ, які вітають американського президента", – резюмує автор.

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання, чи справді у війні в Україні винен глава РФ Володимир Путін. Крім того, він вважає, що президент України Володимир Зеленський "не важливий" для переговорів.