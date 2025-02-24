"Кремль зрадіє": Трамп хоче закрити базу США у Греції, чому це погано для України — ЗМІ

База була також важлива і для Греції

Адміністрація Дональда Трампа хоче закрити військову базу США у Греції. Вона була важливою, зокрема, і для України.

Про це пишуть грецькі ЗМІ. За їхніми даними, йдеться про військову базу в Олександруполісі, яка в минулому була надана грецьким урядом адміністрації Джо Байдена. Цей об’єкт використовувався для перекидання військ та систем озброєння в Україну з метою допомоги у війні проти Росії.

Крім того, йдеться у матеріалі, військова база американців була дуже важливою і для самої Греції. Справа в тому, що вона підтримувала розстановку сил у регіоні і не давала Туреччині одноосібного контролю над Босфором. Відповідно, бездіяльність бази в Олександруполісі відновить абсолютний контроль Анкари над входом та виходом військових та торгових судів у Чорне та Егейське моря.

"Крім того, діяльність американської бази в Олександруполісі була для Афін "живим щитом" проти можливих турецьких планів проти Греції", — зазначають журналісти.

Тепер, згідно з джерелами ЗМІ, уряд США нібито розпорядився провести термінову перевірку доцільності та необхідності подальшої експлуатації бази. І це ставить під загрозу майбутнє її існування. В статті зазначається, що такі новини порадують як Кремль, так і Анкару.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США сенатор жорстко розкритикував Трампа та його дії.