Америка президента Трампа стала союзником Путіна: в Politico показали похмуру картину зради

20 лютого буде місяць, як Трамп займає Овальний кабінет і схоже, що справи будуть тільки гіршати

Президент США Дональд Трамп, судячи з усього, обрав сторону російського режиму, як здається у Європі дуже багатьом, і насамперед Україні. Останній тиждень втілив у реальність кошмари українського народу та європейських союзників США, оскільки Трамп руйнує трансатлантичні відносини, які формували європейську безпеку з 1945 року.

Про це пише видання Politico. Зазначається, що європейські політики шоковані, оскільки зараз бачать: їм доведеться мати справу зі Сполученими Штатами, які скептично, або навіть вороже ставляться до цивілізованого світу, який представляє Європа.

"Якщо й були якісь сумніви щодо готовності Трампа наживати собі ворогів у Європі, він покінчив із ними у вівторок увечері, звинувативши Україну в тому, що вона "почала" війну з Росією. Така відверта зневага до факту неспровокованого вторгнення Путіна три роки тому шокувала навіть найвірніших друзів Америки в регіоні", – пише видання.

"Боже Господи… Тепер ми маємо альянс між російським президентом, який хоче знищити Європу, і американським президентом, який також хоче знищити Європу. Трансатлантичний альянс закінчився", – на умовах анонімності сказав виданню один з британських дипломатів.

Заяви Трампа – це реалізація ворожої політики до Європи, яку Трамп просуває з моменту приходу до влади. Так, він оголосив про великі мита проти країн Європейського Союзу, його так звана "команда" неодноразово знущалася з ЄС, як з інституції та вітала Путіна з "поверненням у міжнародні відносини". Фактично, Трамп "продав Україну до того, як мирні переговори почалися".

В Брюсселі панують похмурі настрої, а деякі дипломати прямо говорять, що Трамп шукає союзу з Росією, щоб знищити Євросоюз. США не на боці Європи, США зараз на боці росії. Усі проєвропейські партії у Європарламенті виступили з об'єднаною заявою, де визнали: Європа більше не може покладатися на США в захисті європейських цінностей, інтересів, а головне – у забезпеченні безпеки ЄС від російського режиму. В тому числі у забезпеченні безпеки України, яка перебуває на передньому плані цієї боротьби.

"Безпека України – це безпека Європи. Європейський Союз та його країни-члени не мають іншого вибору, окрім як вжити негайних заходів разом із НАТО та однодумцями, які не входять до ЄС, щоб інвестувати у більш ефективну та інтегровану європейську архітектуру безпеки та оборони", – сказано у заяві.

Попри те, що в Європі ще є політики, які зберігають оптимізм щодо Трампа, в реальності більшість визнає, що він стає ворогом Євросоюзу. А розуміння Трампом "вигідної мирної угоди", щодо України, схоже, відрізняється від європейського: якщо у Європи це безпеки України та недопущення нового нападу РФ, то для трампістів, які окупували Білий дім, це ресурси України.

"Реальність полягає в тому, що нинішня група республіканців вважає Росію та українців чимось рівними. Є спосіб поводження з Росією, який не є військовим чи агресивним, і він полягає в тому, щоб дати Росії все, що вона хоче. І, можливо, вони цілком готові це зробити", – сказав у коментарі виданню директор аналітичного центру "Росія-Євразія" у Chatham House Джеймс Ніксі. За його словами, Трамп, схоже, готовий задовольнити амбіції Путіна, який хоче повернути усі колишні радянські республіки, а також, якщо це йому дозволять – країни колишнього Варшавського пакту.

При цьому Трамп не виключив застосування військової сили США проти союзників по НАТО – Канади та Данії, у якої він планує відібрати Гренландію. 20 лютого буде місяць, як Трамп займає Овальний кабінет і схоже, що справи будуть тільки гіршати, резюмує видання.

Як повідомлялося раніше, після переговорів делегацій США та Росії у Саудівській Аравії зробив низку заяв про Україну, які нагадують наративи російської пропаганди. Пізніше у своїй соцмережі Truth він назвав Зеленського "диктатором" і припустив, що Україна втратить територію.