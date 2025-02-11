З пліснявою та пічним опаленням. У Львові за чималі гроші здають квартиру у понад сторічному будинку (фото)

Квартири на заході України мають неабиякий попит

В Україні здають чимало дивних квартир, і не завжди ціна відповідає якості. Наприклад у Львові за 7 500 гривень пропонують винайняти житло з пліснявою та пічним опаленням. Квартири в цьому місті мають великий попит через те, що туди змушені були переїхати люди з регіонів, де неможливо жити через війну Росії проти України, чим, схоже, користуються власники квартир.

Відповідну пропозицію розміщено на популярній платформі оголошень. Квартира площею 26 квадратних метрів — одна кімната, кухня та санвузол. Вона розташована біля привокзального ринку у так званому "царському будинку". "Царськими" називаються будинки, побудовані ще до революції 1917 року.

Опалення у квартирі пічне, проте є інтернет. На одному з фото видно вологу в кутку під стелею, можливо, протікає дах. Що ще гірше, можна помітити темні плями, ймовірно, плісняву.

Кухня, як вказано в оголошенні 6 квадратних метрів, проте виглядає вона супермаленькою. До того ж немає двері. Проте є газова плита та пральна машинка.

Як раніше розповідав "Телеграф", в Миколаєві подобово здають дуже дивну квартиру. Заходячи туди людина одразу потрапляє у санвузол, де стоять ванна та унітаз.