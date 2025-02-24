Стрит-арт на стенах в ванной и "яркий дизайн". Во Львове сдают контрастную квартиру за небольшие деньги (фото)

Рынок аренды жилья во Львове наполнен объявлениями

Во Львове, в районе Подзамче, сдают двухкомнатную квартиру на улице Остряницы. Жилье на первом этаже особнякового дома предлагают с мебелью и бытовой техникой, однако некоторые характеристики могут удивить потенциальных арендаторов.

Объявление размещено на популярной платформе объявлений. Общая площадь жилья составляет 45 квадратных метров, кухня – 7 кв. м. Комнаты изолированы, а санузел смежный. Квартира оборудована электрическим отоплением, а горячую воду снабжает автоматическая газовая колонка.

Среди бытовой техники в объявлении есть холодильник, плита, электрочайник и стиральная машина. Однако речь идет о модели "Малютка", которая содержит минимальное количество белья и не имеет функции автоматической стирки.

Кроме не наилучшего состояния сантехники и мебели, в ванной на стенах заняли свое место рисунки, сделанные краской из баллончика — интересное дизайнерское решение для квартиры.

Кухня достаточно небольшая, в объявлении указано, что ее площадь составляет 7 квадратных метров. Есть газовая плита, а внимание привлекает интересное расположение полочек для специй и посуды, находятся они достаточно высоко.

Из преимуществ жилья – развитая инфраструктура: рядом школа, детский сад, супермаркеты, остановки транспорта, парк и озеро.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове за 7 500 гривен предлагают снять жилье с плесенью и печным отоплением. Квартира площадью 26 квадратных метров – одна комната, кухня и санузел. Она расположена у привокзального рынка в так называемом "царском доме". "Царскими" именуются дома, построенные еще до революции 1917 года.