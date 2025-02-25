У Черкасах пролунав вибух під час масованої ракетної атаки: перші подробиці

Українців під час повітряних атак закликають перебувати у безпечних місцях

З раннього ранку у вівторок, 25 лютого, росіяни влаштували чергову ракетну атаку на Україну. Вибух пролунав у місті Черкаси.

В місті було чути один вибух, повідомляє кореспондентка "Телеграфу". Перед ним, о 6:10, моніторінгові групи попередили, що на Черкаси йшло три групи ракет, ще одна група рухалася на місто Сміла.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 25 лютого влаштували чергову ракетну атаку на Україну. З бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС було запущено крилаті ракети Х-101, також не виключаються пуски балістичних ракет та ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Мішенню ворог знову обрав енергетичну інфраструктуру країни.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 1 лютого росіяни влаштували спробу ракетної атаки на Україну. Ворог запустив ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та задіяв інші засоби повітряного нападу. Мішенню для нападу росіяни вкотре обрали енергетичну та цивільну інфраструктуру. А перед цим масовано обстріляли Україну балістичними ракетами.