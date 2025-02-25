В Черкассах раздался взрыв во время массированной ракетной атаки: первые подробности

Украинцев во время воздушных атак призывают находиться в безопасных местах

С раннего утра во вторник, 25 февраля, россияне устроили очередную ракетную атаку на Украину. Взрыв раздался в городе Черкассы.

В городе был слышен один взрыв, сообщает корреспондентка "Телеграфа". Перед ним, в 06:10, мониторинговые группы предупредили, что на Черкассы шло три группы ракет, еще одна группа двигалась на город Смела.

Напомним, российские оккупанты утром 25 февраля устроили очередную ракетную атаку на Украину. С бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были запущены крылатые ракеты Х-101, также не исключаются пуски баллистических ракет и ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Мишенью враг снова избрал энергетическую инфраструктуру страны.

Как сообщал "Телеграф", утром 1 февраля россияне устроили попытку ракетной атаки на Украину. Враг запустил ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и задействовал другие средства воздушного нападения. Мишенью для нападения россияне в очередной раз избрали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. А перед этим массированно обстреляли Украину баллистическими ракетами.