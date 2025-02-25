Скарб із Товстої Могили: як Борис Мозолевський змінив історію української археології

Цей шедевр скіфського мистецтва став найвизначнішим археологічним відкриттям України ХХ століття

21 червня 1971 року, під час літнього сонцестояння, археолог Борис Мозолевський здійснив одну з найважливіших знахідок ХХ століття у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. Там він виявив знамениту Золоту скіфську пектораль, яку назвали археологічною знахідкою століття.

Ця пектораль стала символом української культури та одним з найвизначніших археологічних відкриттів людства за версією ЮНЕСКО. Попри те, що більшість цінних артефактів радянських часів надсилалися до Росії, Золота пектораль залишилася в Україні завдяки зусиллям вчених та Академії наук.

Біографія Бориса Мозолевського

Борис Миколайович Мозолевський народився 4 лютого 1936 року в селі Миколаївка Миколаївської області. Він був не тільки видатним археологом, але й поетом і учасником руху шістдесятників. Мозолевський пройшов довгий шлях від чорнороба до одного з найавторитетніших дослідників скіфської культури в Україні. Його відкриття стали переломним моментом у його житті, забезпечивши йому міжнародне визнання та захист від переслідувань радянських органів влади.

Золота пектораль

Пектораль, виготовлена з золота 958 проби, має діаметр понад 30 см і вагу близько 1149 грамів. Вона складається з трьох ярусів, які символізують уявлення скіфів про три світи: реальний, божественний і потойбічний. Верхній ярус зображує сцену з двома чоловіками, які тримають овечу шкуру, що може бути пов'язано з міфом про Золоте руно або символізувати родючість. Середній ярус містить рослинні мотиви, а нижній — зображення грифонів, що атакують коня, символізуючи боротьбу життя і смерті.

Пектораль виготовили грецькі майстри на замовлення скіфської знаті, проте вона передає скіфські ідеї та побутові особливості. Ця прикраса не тільки є витвором мистецтва, але й містить глибокий символічний зміст, який досі викликає дискусії серед науковців.

Збереження пекторалі

Тепер пектораль зберігається в Музеї історичних коштовностей України в Києві. Оригінал періодично демонструється на виставках, а в експозиції музею можна побачити її гальванічну копію.

Життя Бориса Мозолевського стало легендою, а його відкриття — свідченням того, як археологія може змінити долю людини та країни. Пектораль стала не тільки символом української культури, але й нагадуванням про важливість збереження історичної спадщини для майбутніх поколінь.

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