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Скарб із Товстої Могили: як Борис Мозолевський змінив історію української археології

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Золота пектораль
Золота пектораль. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей шедевр скіфського мистецтва став найвизначнішим археологічним відкриттям України ХХ століття

21 червня 1971 року, під час літнього сонцестояння, археолог Борис Мозолевський здійснив одну з найважливіших знахідок ХХ століття у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. Там він виявив знамениту Золоту скіфську пектораль, яку назвали археологічною знахідкою століття.

Ця пектораль стала символом української культури та одним з найвизначніших археологічних відкриттів людства за версією ЮНЕСКО. Попри те, що більшість цінних артефактів радянських часів надсилалися до Росії, Золота пектораль залишилася в Україні завдяки зусиллям вчених та Академії наук.

Біографія Бориса Мозолевського

Борис Миколайович Мозолевський народився 4 лютого 1936 року в селі Миколаївка Миколаївської області. Він був не тільки видатним археологом, але й поетом і учасником руху шістдесятників. Мозолевський пройшов довгий шлях від чорнороба до одного з найавторитетніших дослідників скіфської культури в Україні. Його відкриття стали переломним моментом у його житті, забезпечивши йому міжнародне визнання та захист від переслідувань радянських органів влади.

Золота пектораль

Пектораль, виготовлена з золота 958 проби, має діаметр понад 30 см і вагу близько 1149 грамів. Вона складається з трьох ярусів, які символізують уявлення скіфів про три світи: реальний, божественний і потойбічний. Верхній ярус зображує сцену з двома чоловіками, які тримають овечу шкуру, що може бути пов'язано з міфом про Золоте руно або символізувати родючість. Середній ярус містить рослинні мотиви, а нижній — зображення грифонів, що атакують коня, символізуючи боротьбу життя і смерті.

Пектораль виготовили грецькі майстри на замовлення скіфської знаті, проте вона передає скіфські ідеї та побутові особливості. Ця прикраса не тільки є витвором мистецтва, але й містить глибокий символічний зміст, який досі викликає дискусії серед науковців.

Збереження пекторалі

Тепер пектораль зберігається в Музеї історичних коштовностей України в Києві. Оригінал періодично демонструється на виставках, а в експозиції музею можна побачити її гальванічну копію.

Життя Бориса Мозолевського стало легендою, а його відкриття — свідченням того, як археологія може змінити долю людини та країни. Пектораль стала не тільки символом української культури, але й нагадуванням про важливість збереження історичної спадщини для майбутніх поколінь.

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