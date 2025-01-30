Візантійські майстри створили справжнє диво у Києві: архітектор розповів, чи можна відновити Десятинну церкву

Десятинна церква — перший кам'яний християнський храм Київської Русі

Десятинна церква, збудована в Києві князем Володимиром наприкінці 10 століття, є першим кам'яним християнським храмом на Русі. Вона стала важливим символом переходу східнослов'янських народів до християнства, адже саме в цей час Русь стала християнською державою.

Сьогодні від величної будівлі залишилися лише частини фундаментів, які розташовані на глибині близько метра від сучасної поверхні, а їх контури позначені на поверхні мощенням з каміння. Архітектор Дмитро Горбатюк розповів, чим ця церква була особлива та чи можна її відтворити.

Історія будівництва

Будівництво Десятинної церкви розпочалося після хрещення князя Володимира в 988 році. В літописах згадуються різні дати закладки та завершення церкви — 989 або 991 рік для закладки та 996 рік для освячення. Однак сучасні дослідники вважають ці дати ретроспективними та стверджують, що будівництво могло початися близько 991 року.

Для зведення церкви запросили майстрів з Візантії, оскільки на Русі до прийняття християнства не було традиції кам'яного будівництва. Володимир запросив греків, які не лише будували церкву, але й навчали місцевих майстрів. Церква була збудована на високому пагорбі, що забезпечувало її видимість з різних частин Києва. Це також мало стратегічне значення в обороні міста.

Архітектурні особливості

Десятинна церква була побудована з використанням різноманітних матеріалів. Основними сировинами були камінь, глина для цегли та черепиці, а також мармур для оздоблення. Частину мармуру привозили з Криму та з острова Проконес. Церква мала значний вплив візантійської архітектури, що відображалося у плані споруди та технології будівництва.

Інтер'єр церкви був прикрашений численними іконами, які зображували святих, біблійні сцени та християнські символи. Це допомагало вірянам краще усвідомлювати релігійні істини та служило навчальним матеріалом.

Відомо, що Десятинна церква була оздоблена мозаїками та фресками, які виконувалися за зразками візантійського мистецтва. Ці твори мистецтва не лише прикрашали стіни, а й мали глибоке символічне значення. Окрім живопису, церква була прикрашена різьбленими елементами з дерева та каменю. Колони, арки та капітелі мали складний дизайн, що також відображав візантійські традиції.

Реконструкція

Сьогодні архітектори намагаються відтворити зовнішній вигляд Десятинної церкви. Хоча від неї залишилося дуже мало конструкцій, план фундаментів дозволяє припустити можливі варіанти реконструкції. Однак через відсутність прямих аналогій серед наявних візантійських пам'яток всі реконструкції залишаються гіпотетичними.

Десятинна церква є важливим елементом історії України та символом переходу до християнства. Її архітектурні особливості та історія будівництва продовжують викликати інтерес у дослідників та архітекторів, які прагнуть відтворити її велич у сучасному світі.

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