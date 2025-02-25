Клад из Толстой Могилы: как Борис Мозолевский изменил историю украинской археологии

Этот шедевр скифского искусства стал величайшим археологическим открытием Украины ХХ века.

21 июня 1971 года, во время летнего солнцестояния, археолог Борис Мозолевский совершил одну из важнейших находок ХХ века в кургане Толстая Могила на Днепропетровщине. Там он нашел знаменитую Золотую скифскую пектораль, которую назвали археологической находкой века.

Эта пектораль стала символом украинской культуры и одним из самых выдающихся археологических открытий человечества по версии ЮНЕСКО. Несмотря на то, что большинство ценных артефактов советских времен направлялось в Россию, Золотая пектораль осталась в Украине благодаря усилиям ученых и Академии наук.

Биография Бориса Мозолевского

Борис Николаевич Мозолевский родился 4 февраля 1936 в селе Николаевка Николаевской области. Он был не только выдающимся археологом, но и поэтом и участником движения шестидесятников. Мозолевский прошел долгий путь от чернорабочего до одного из самых авторитетных исследователей скифской культуры в Украине. Его открытие стало переломным моментом в его жизни, обеспечив ему международное признание и защиту от преследований советских органов власти.

Золотая пектораль

Пектораль изготовлена из золота 958 пробы, имеет диаметр более 30 см и вес около 1149 граммов. Она состоит из трех ярусов, символизирующих представление скифов о трех мирах: реальный, божественный и потусторонний. Верхний ярус изображает сцену с двумя мужчинами, держащими овечью шкуру, что может быть связано с мифом о Золотом руне или символизировать плодородие. Средний ярус содержит растительные мотивы, а нижний – изображение грифонов, атакующих лошадь, символизируя борьбу жизни и смерти.

Пектораль изготовили греческие мастера по заказу скифской знати, однако она передает скифские идеи и бытовые особенности. Это украшение не только произведение искусства, но и содержит глубокий символический смысл, который до сих пор вызывает дискуссии среди ученых.

Сохранение пекторали

Сегодня пектораль хранится в Музее исторических драгоценностей Украины в Киеве. Оригинал периодически показывается на выставках, а в экспозиции музея можно увидеть ее гальваническую копию.

Жизнь Бориса Мозолевского стала легендой, а ее открытие свидетельством того, как археология может изменить судьбу человека и страны. Пектораль стала не только символом украинской культуры, но и упоминанием о важности сохранения исторического наследия для будущих поколений.

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