Спадок меценатів: як подружжя Ханенків створило найбільшу мистецьку колекцію України

Історія кохання, що перетворилася на культурний скарб України

Музей Ханенків у Києві — це не лише культурна пам'ятка, а й свідчення величної історії українського меценатства та захоплення мистецтвом. Заснований у 1919 році, музей бере свій початок з любові до мистецтва подружжя Богдана та Варвари Ханенків, які протягом 43 років спільного життя зібрали виняткову колекцію творів мистецтва.

Варвара Терещенко, донька відомого цукрового магната, вийшла заміж за Богдана Ханенка, представника стародавнього козацького роду. Після медового місяця в Італії, молодята почали активно збирати картини та інші витвори мистецтва, відвідуючи аукціони та приватні колекції по всій Європі. Їхнє захоплення мистецтвом стало основою для створення музею, який відкрив свої двері для перших відвідувачів у травні 1918 року.

Після революції 1917 року та націоналізації майна більшовиками, музей став державним. Варвара Ханенко, попри труднощі, продовжувала активно брати участь у його діяльності до кінця свого життя. Вона навіть домоглася права жити в музеї.

Внесок Варвари Ханенко

Після смерті чоловіка у 1917 році, Варвара перетворила їхній дім на музей світового мистецтва. Однак її життя було сповнене труднощів: більшовики намагалися витіснити її з дому-музею, дозволивши жити лише на верхньому поверсі. Вона померла у 1922 році, залишивши по собі спадок у вигляді неоціненної колекції мистецтв.

Після її смерті на могилі подружжя Ханенків на території Видубицького монастиря встановили дерев'яний хрест із написом "Ханенкам від Дуні". Цей хрест, що став символом забуття та бідності, був встановлений служницею Варвари Ханенко.

Сучасний стан музею

Сьогодні Музей Ханенків є одним із провідних музеїв України, що представляє значні колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу. Унікальна архітектура особняка родини Ханенків, збудованого наприкінці XIX століття, зберігає атмосферу історії та культури. Колекція музею включає понад 25 000 предметів мистецтва, серед яких твори таких майстрів як Пітер Пауль Рубенс та Жак-Луї Давід.

Музей продовжує виконувати свою місію — зберігати та популяризувати світову культурну спадщину, надаючи можливість відвідувачам зануритися в атмосферу минулого через призму мистецтва. Постійна експозиція музею убезпечена, але екскурсійна діяльність триває, проходять виставки сучасних художників, майстер-класи та інші заходи.

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