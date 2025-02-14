Нова банкнота 5000 гривень: кого можемо побачити на найбільшому номіналі

Хто може продовжити галерею визначних особистостей на найбільшому номіналі національної валюти

Історія української гривні тісно пов'язана з видатними постатями, які творили нашу державність. Сьогодні, коли можливість появи купюри номіналом 5000 гривень вже не здається нереальною, особливо актуальним стає питання: чий портрет прикрасить нову банкноту?

Варто нагадати, що створення дизайну перших гривень розпочалося ще до проголошення незалежності України. Портретний ряд на номіналах від 1 до 500 гривень затвердила Президія Верховної Ради України одразу після історичного референдуму 1991 року. Автором ескізів став Василь Лопата.

Сьогодні на банкнотах можемо бачити:

1 гривня — Володимир Великий, засновник карбування монети на Русі;

2 гривні — Ярослав Мудрий, за якого Київська Русь досягла розквіту;

5 гривень — Богдан Хмельницький, творець Української Козацької держави;

10 гривень — Іван Мазепа, борець за незалежність України;

20 гривень — Іван Франко, популяризатор української культури;

50 гривень — Михайло Грушевський, науковець і державний діяч;

100 гривень — Тарас Шевченко, символ української національної ідеї;

200 гривень — Леся Українка, перша жінка на українських банкнотах;

500 гривень — Григорій Сковорода, філософ світового рівня;

1000 гривень — Володимир Вернадський, перший президент УАН.

Кого можемо побачити на новій банкноті

Аналізуючи сучасний рейтинг найвидатніших українців за версією соціологічної групи "Рейтинг" (2022 рік), можемо виділити трьох ймовірних кандидатів для нової купюри:

В'ячеслав Чорновіл — визначний політик, публіцист, борець за незалежність України та права українського народу. Його внесок у становлення демократичної України неоціненний.

— визначний політик, публіцист, борець за незалежність України та права українського народу. Його внесок у становлення демократичної України неоціненний. Микола Амосов — видатний кардіохірург, науковець, який врятував тисячі життів. Його новаторські методи в медицині принесли світову славу українській хірургії.

— видатний кардіохірург, науковець, який врятував тисячі життів. Його новаторські методи в медицині принесли світову славу українській хірургії. Леонід Каденюк — перший космонавт незалежної України, який підняв національний прапор у космосі 19 листопада 1997 року, символізуючи вихід України на нові горизонти.

Кожна з цих постатей є гідним кандидатом для зображення на новій банкноті найвищого номіналу. Адже всі вони зробили значний внесок у розвиток незалежної України та її утвердження на світовій арені.

Остаточне рішення щодо того, хто прикрасить банкноту 5000 гривень, звичайно, належатиме відповідним державним органам. Проте важливо, щоб цей вибір відображав як історичну спадщину України, так і її сучасні досягнення.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав, хто зображений на українських гривнях. Та чому всі ці персоналії досить суперечливі.