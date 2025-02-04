Їм там не місце? Хто насправді зображений на українських гривнях

Чи готові ми прийняти складну правду про тих, кого звично вважаємо беззаперечними національними героями?

Гроші – це більше, ніж просто папір чи метал. Це свого роду літопис народу, щоденник його історії, відображений у портретах та символах. Українські гривні – не виняток. Кожна купюра розповідає власну складну оповідь про людину, яка зробила значний внесок у розвиток держави, науки, культури чи боротьбу за незалежність.

Проте за кожним обличчям, викарбуваним на банкноті, стоїть не лише героїчний епос, але й драматичні колізії, політичні інтриги, складні моральні вибори. "Телеграф" пропонує розглянути, що не так з цими героями та чому їхнє сприйняття може бути неоднозначним.

1. Одна гривня: князь Володимир Великий

Одна гривня, яка нещодавно стала монетою, має на собі портрет князя Володимира Великого. Він відомий як хреститель Русі та один із засновників української державності. Тризуб, який є його родовим знаком, став державним гербом України, що підкреслює важливість цієї постаті в історії країни.

Проте правління Володимира Великого також асоціюється з централізацією влади та політичними інтригами. Деякі дослідники вважають, що він прагнув зміцнити свою владу шляхом підпорядкування інших князівств

2. Дві гривні: князь Ярослав Мудрий

На двогривневій банкноті зображений князь Ярослав Мудрий. Його правління відзначалося утвердженням перших законів (Руська Правда), будівництвом Святої Софії та розвитком освіти. Ярослав Мудрий є символом культурного і політичного розквіту Київської Русі.

Водночас його правління супроводжувалося боротьбою за владу між братами, що призвело до політичної нестабільності. Деякі історики вважають, що саме його дії сприяли розподілу Русі на окремі князівства, що врешті-решт ослабило державу і зробило її вразливою до зовнішніх загроз, таких як монгольська навала.

3. П’ять гривень: Богдан Хмельницький

Портрет Богдана Хмельницького прикрашає п’ятигривневу банкноту. Як перший гетьман України, він зіграв ключову роль у боротьбі за незалежність від польського панування. Однак його дії, зокрема Переяславська угода, викликають суперечливі оцінки в сучасному контексті.

Переяславська угода з Московією, яку він уклав у 1654 році, стала предметом критики за те, що вона фактично призвела до втрати автономії України та підпорядкування Москві. Багато сучасних істориків вважають цю угоду помилкою, яка мала катастрофічні наслідки для української державності

4. Десять гривень: Іван Мазепа

На десятигривневій купюрі зображено гетьмана Івана Мазепу, фігура якого також є спірною. В Україні його часто вважають героєм за спробу здобути автономію для України під час Північної війни.

Однак його союз зі шведами та звинувачення у зраді Петрові I формують негативний імідж. Багато хто вважає, що саме Петро I порушив умови угоди з Мазепою, і тому звинувачення у зраді є несправедливими.

5. Двадцять гривень: Іван Франко

Банкнота номіналом двадцять гривень містить портрет Івана Франка — видатного українського письменника та громадського діяча. Його творчість і внесок у розвиток української літератури та культури не потребують додаткових коментарів.

Він прагнув інтегрувати світову культуру в українську літературу, проте його підходи іноді сприймаються як елітарні. Франко часто критикував буржуазну літературу, але деякі його концепції можуть бути сприйняті як надто радикальні або відсторонені від реалій життя простих людей. Його ідеї про соціальну справедливість та демократизацію культури можуть бути сприйняті як утопічні.

6. П’ятдесят гривень: Михайло Грушевський

На п'ятдесятигривневій купюрі зображений Михайло Грушевський — історик і політичний діяч, який був головою Центральної Ради під час визвольних змагань України. Його концепції походження України від Русі мають значний вплив на сучасну українську ідентичність. Проте діяння Грушевського як політика викликають багато нарікань, бо ідея соціалізму того разу призвела до знищення УНР і врешті-решт до окупації України Росією.

7. Сто гривень: Тарас Шевченко

Тарас Шевченко представлений на ста гривнях у двох варіантах — молодому та старому віці. Він є символом української культури та боротьби за свободу.

Але його поезія часто сприймається як надто патетична або політизована, а деякі дослідники стверджують, що він не завжди адекватно відображав реалії свого часу. Це ставить під сумнів його роль як "національного пророка".

8. Двісті гривень: Леся Українка

На двохсотгривневій купюрі зображена Леся Українка — видатна поетеса і драматург, яка представляє гендерну рівність в українському пантеоні національних героїв.

Її фігура також не позбавлена суперечностей. Роботи Лесі Українки часто інтерпретуються через призму фемінізму та націоналізму, але це може призводити до спрощення її творчості. На межі 19-20 століть поетеса була вражена ідеями соціал-демократів. Вона підкреслювала, що соціал-демократичний рух, який охопив всю Європу, є "занадто універсальним, щоб українська нація могла обійтись без нього".

9. П’ятсот гривень: Григорій Сковорода

На п’ятисотгривневій купюрі зображений філософ Григорій Сковорода, чия філософія заперечує матеріальні цінності, що додає іронії до його присутності на грошах. Водночас філософія Григорія Савича була побудована на запереченні матеріальних цінностей, слави та розкоші, усього того, що символізують гроші.

10. Тисяча гривень: Володимир Вернадський

Нарешті, нова тисячогривнева купюра містить портрет академіка Володимира Вернадського — видатного вченого і першого голови Української академії наук. Проте його постать також має свої суперечності та виклики, які варто розглянути.

Вернадський сам визначав себе як росіянина за культурою, навіть коли все його життя було пов'язане з Україною. Хоча він зробив багато для розвитку науки в Україні, його діяльність також зазнає критики за те, що він не завжди підтримував молодих українських науковців у їхніх прагненнях.

Як бачимо, кожна з цих історичних постатей має свою складну спадщину, яка потребує критичного осмислення. Вони не лише символізують важливі етапи в історії України, але й відображають суперечливі аспекти національної пам'яті та ідентичності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на банкноті в 10 гривень зображений не той гетьман. Простими словами, його переплутали з наступником — Пилипом Орликом.