Після скасування воєнного стану мобілізація може продовжуватися: юрист пояснив, чому

Загроза для країни залишатиметься ще багато років

Після скасування воєнного стану в Україні не обов’язково припиниться мобілізація чи скасують обмеження на перетин кордону для чоловіків. Загроза для країни може залишатися актуальною навіть після завершення активних бойових дій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив заслужений юрист України Володимир Пилипенко. За його словами, президент має право оголосити мобілізацію навіть без введення воєнного стану, однак у більш обмежених масштабах.

"Ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати: "Все". Ми будемо з цим жити насправді роки й роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на півночі, на сході. Вони (росіяни – ред.) будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові", — зазначив юрист.

Нагадуємо, хто з українців підлягає мобілізації у 2025 році. Згідно з чинним законодавством, можуть призвати на військову службу військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, які:

отримали статус "придатний" під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

раніше мали статус "обмежено придатний", але зобов’язані пройти повторну ВЛК до 4 лютого 2025 року;

володіють дефіцитною військово-обліковою спеціальністю.

Громадяни віком до 25 років, які мають статус призовників, не підлягають мобілізації. Однак, якщо особа цього віку має статус військовозобов’язаного, вона може бути призвана на службу.

До військовозобов’язаних належать:

чоловіки, які відслужили строкову службу в мирний час;

випускники військових кафедр та військових вишів, які отримали військово-облікову спеціальність.

У 2024 році з’явилася інформація про секретну директиву Командування Сухопутних військ, яка нібито забороняє призов чоловіків віком від 50 років. Згідно з нею, у цьому віці можуть мобілізувати лише громадян, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності.

Адвокат Євген Филипець підкреслив, що мобілізація чоловіків після 50 років триває. Такі люди можуть бути мобілізовані, але, як правило, їх залучають до підрозділів забезпечення.

За його словами, чутки про нібито зупинення мобілізації чоловіків старше 50 років поширилися після заяви одного з народних депутатів. Проте жодних офіційних документів, які підтверджують цю інформацію, немає.

Раніше "Телеграф" писав, кого із раніше засуджених можуть мобілізувати у 2025 році. Не мобілізувати раніше засудженого можуть у випадку, коли він опинився у в'язниці через жорстоке вбивство з насильством, скоїв корупційні чи проти національної безпеки злочини тощо.