Є шість причин, щоб з'явитися до ТЦК без повістки

У деяких випадках ТЦК може звернутися до поліції

У травні 2024 року в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію, який передбачає обов’язкове оновлення військово-облікових даних для чоловіків призовного та віку. У зв’язку з цим Міністерство оборони запустило мобільний застосунок "Резерв+", який дозволяє військовозобов’язаним та резервістам оперативно оновлювати свої дані.

Як повідомляє "Стіна", стало відомо, кому треба прийти в ТЦК без повістки за законом. Згідно з оновленим законодавством, в Україні діють три основні види повісток:

Повістка про уточнення даних – видається для оновлення персональної інформації громадян, що необхідна для мобілізаційного резерву. Це не означає негайний призов до армії.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — громадяни викликаються для медичного огляду, який визначає їхню придатність до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження (бойова повістка) – це офіційний виклик для негайного призову на військову службу. Отримавши таку повістку, громадянин зобов’язаний з’явитися у визначений час і місце для вступу до лав Збройних Сил України.

Хто має з’явитися в ТЦК без повістки у 2025 році

Згідно із законом, чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані прийти до ТЦК у таких випадках:

зміна місця проживання в межах України;

виїзд за кордон терміном не більше ніж на 3 дні ;

; зміна персональних даних (прізвище, сімейний стан тощо);

втрата військово-облікового документа;

необхідність оновлення даних у військовому реєстрі;

підтвердження права на відстрочку.

Чоловіки, які самостійно прибули до ТЦК для проходження навчання або підготовки у зв’язку з мобілізацією, повинні виконати цей обов’язок протягом двох місяців після проходження ВЛК. Якщо цього не зробити упродовж 60 днів, керівництво ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання громадянина.

Що робити, якщо людина має бронювання або відстрочку, але отримала повістку

Навіть у разі наявності бронювання чи відстрочки, якщо громадянин отримав повістку, він зобов’язаний з’явитися до ТЦК для уточнення статусу. У разі неявки можливе притягнення до адміністративної відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть вручати повістки на блокпостах під час мобілізації. У деяких випадках чоловіка можуть затримати правоохоронці.