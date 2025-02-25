Вас мобилизовали незаконно? Как доказать это в ТЦК или суде

Юрист объяснил, когда следует обращаться в суд

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период нередко случаются случаи, так называемой "бусификации", или незаконного призыва.

Как поступить в таких ситуациях, объяснил юрист Дмитрий Франчук изданию "РБК-Украина". Он рассказал, как обжаловать такую мобилизацию.

По словам юриста, если человек имеет законные основания для отсрочки, но их не учли при принятии решения, он может обжаловать призыв. Среди таких оснований:

наличие брони от компании;

непригодность к службе по состоянию здоровья;

наличие троих или более несовершеннолетних детей;

уход за супругой или родителями с инвалидностью;

нарушение процедуры вручения повестки.

Обжалование мобилизации в ТЦК предусматривает:

Представление письменного заявления в ТЦК с требованием пересмотра решения. Добавление документов, подтверждающих основания для отсрочки (медицинские справки, документы по уходу за лицом с инвалидностью, свидетельства о рождении детей и т.п.). Ожидание письменного ответа ТЦК.

Юрист отметил, что ТЦК может самостоятельно отменить ошибочное решение, но в некоторых случаях необходимо обращаться в суд.

Как обжаловать мобилизацию через суд

Если ТЦК не просмотрел решения, гражданин имеет право подать иск в суд. Это можно сделать в течение шести месяцев с момента получения мобилизационного решения. Алгоритм действий:

Подать административный иск в окружной административный суд по месту нахождения ТЦК. В иске указать нормы, которые были нарушены (например, мобилизация лица, имеющего право на отсрочку). Добавить документы-доказательства (выписка из реестра военнообязанных, медицинские заключения, свидетельства о рождении детей, справки об обучении и т.п.). Суд может принять меры предосторожности, например, приостановить действие решения на время рассмотрения дела.

Обжалование заключение ВВК

Отдельно можно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), если военнообязанного признали пригодным к службе вопреки имеющимся проблемам со здоровьем. Для этого необходимо подать апелляцию в высшую ВВК . Если решение остается неизменным, можно обратиться в суд.

В то же время юрист Дмитрий Франчук подчеркнул, что факт подачи жалобы не дает автоматического права игнорировать вызов в воинскую часть. Пока суд не примет решение или приостановит приказ, лицо обязано выполнять распоряжение ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что есть шесть причин, чтобы явиться в ТЦК без повестки. В некоторых случаях ТЦК может обратиться в полицию.