Вас мобилизовали незаконно? Как доказать это в ТЦК или суде
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Юрист объяснил, когда следует обращаться в суд
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период нередко случаются случаи, так называемой "бусификации", или незаконного призыва.
Как поступить в таких ситуациях, объяснил юрист Дмитрий Франчук изданию "РБК-Украина". Он рассказал, как обжаловать такую мобилизацию.
По словам юриста, если человек имеет законные основания для отсрочки, но их не учли при принятии решения, он может обжаловать призыв. Среди таких оснований:
- наличие брони от компании;
- непригодность к службе по состоянию здоровья;
- наличие троих или более несовершеннолетних детей;
- уход за супругой или родителями с инвалидностью;
- нарушение процедуры вручения повестки.
Обжалование мобилизации в ТЦК предусматривает:
- Представление письменного заявления в ТЦК с требованием пересмотра решения.
- Добавление документов, подтверждающих основания для отсрочки (медицинские справки, документы по уходу за лицом с инвалидностью, свидетельства о рождении детей и т.п.).
- Ожидание письменного ответа ТЦК.
Юрист отметил, что ТЦК может самостоятельно отменить ошибочное решение, но в некоторых случаях необходимо обращаться в суд.
Как обжаловать мобилизацию через суд
Если ТЦК не просмотрел решения, гражданин имеет право подать иск в суд. Это можно сделать в течение шести месяцев с момента получения мобилизационного решения. Алгоритм действий:
- Подать административный иск в окружной административный суд по месту нахождения ТЦК.
- В иске указать нормы, которые были нарушены (например, мобилизация лица, имеющего право на отсрочку).
- Добавить документы-доказательства (выписка из реестра военнообязанных, медицинские заключения, свидетельства о рождении детей, справки об обучении и т.п.).
- Суд может принять меры предосторожности, например, приостановить действие решения на время рассмотрения дела.
Обжалование заключение ВВК
Отдельно можно обжаловать заключение военно-врачебной комиссии (ВВК), если военнообязанного признали пригодным к службе вопреки имеющимся проблемам со здоровьем. Для этого необходимо подать апелляцию в высшую ВВК. Если решение остается неизменным, можно обратиться в суд.
В то же время юрист Дмитрий Франчук подчеркнул, что факт подачи жалобы не дает автоматического права игнорировать вызов в воинскую часть. Пока суд не примет решение или приостановит приказ, лицо обязано выполнять распоряжение ТЦК.
Ранее "Телеграф" писал, что есть шесть причин, чтобы явиться в ТЦК без повестки. В некоторых случаях ТЦК может обратиться в полицию.