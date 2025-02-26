Як в Україні зараз карають за неявку за бойовою повісткою

Якщо не з'явитись в ТЦК після бойової повістки, то чоловіка подають у розшук

Бойова повістка в Україні вважається останньою, тобто завершальним етапом мобілізації військовозобов'язаного. Якщо відмовитись від неї, то чоловік може потрапити у в'язницю або, за власним вибором, піти служити в Збройні Сили України.

Якщо військовозобов'язаний чоловік отримав бойову повістку, уточнивши свої військово-облікові дані та пройшовши ВЛК, і не з'явився в ТЦК, то його подають у розшук. Про це розповів адвокат адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний у коментарі для "РБК-Україна".

На чоловіка, що не прийшов в ТЦК після отримання бойової повістки, відкривається кримінальне провадження, тому до нього застосовують кримінальне судочинство. Його можуть позбавити волі до 5 років, згідно зі Кримінальним кодексом.

Однак, за словами Хлівного, у нього може бути вибір — замість в'язниці піти на службу в ЗСУ.

"Держава робить таке свого роду пом’якшення. Однак це точно кримінальне провадження. З практики, більшість вибирають службу. Але розшук – це те, що стовідсотково буде, і відповідальність також. Не пам’ятаю жодного такого випадку, щоб оголошену в розшук людину не знайшли. Рано чи пізно людина вийде по продукти, і питання закриється дуже швидко. Тому точно краще не відсиджуватися вдома, бо так ви лише погіршуєте ситуацію", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли повістка поштою вважається врученою.