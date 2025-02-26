Мобилизация в марте: где и какие повестки будут вручать украинцам

Вызвать в ТЦК могут по разным причинам

Вручение повесток в период мобилизации остается ключевым механизмом обновления воинского учета и комплектования Вооруженных сил Украины. С 1 марта 2025 года военнообязанные мужчины могут получать повестки, что обязывает их явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Согласно законодательству, все мужчины от 18 до 60 лет, а также женщины определенных специальностей (медики, связисты, программисты и т.д.) должны состоять на воинском учете. Если лицо получило повестку, оно обязано явиться в ТЦК в указанный в нем срок.

Вызвать в военкомат могут для:

обновление военно-учетных данных;

прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

постановки на воинский учет.

Также "боевую" повестку уже получают для вызова в ТЦК для отправки в воинскую часть. Если проигнорировать мобилизационное распоряжение, то можно понести уголовную ответственность.

Что должно быть в повестке

Каждый гражданин, получивший повестку, должен проверить, содержатся ли в ней следующие данные:

фамилия, имя, отчество и дата рождения;

название ТЦК, издавшего повестку;

цель вызова (уточнение данных, прохождение медкомиссии, мобилизация);

место, дата и время явки;

подпись должностного лица, выдавшего повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки.

Как будут вручать повестки в марте

С началом весны усиливается контроль за воинским учетом. Повестки могут вручаться:

по месту жительства (лично в руки);

на работе (при участии руководства предприятия);

на блокпостах, в транспорте или улице (проверка документов).

Кроме того, военнообязанные мужчины могут получить повестку по почте. Если такое письмо не забрать, оно все равно будет считаться врученным. За неявку по повестке предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Что делать, если получили повестку

Если военнообязанный получил повестку, он должен:

проверить корректность данных (соответствует ли цель вызова, нет ли ошибок в персональных данных);

явиться в ТЦК в определенное время;

если лицо имеет законные основания для отсрочки, оно должно представить соответствующие документы.

Напоминаем о последствиях неявки: за уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность, включая ограничение свободы на срок до 5 лет (ст. 336 УКУ).

Ранее "Телеграф" писал, как в Украине сейчас наказывают за неявку за "боевой" повесткой. Если не явиться в ТЦК после мобилизационного распоряжения, мужчину подают в розыск.